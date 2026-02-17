Thành Long 72 tuổi vẫn “đánh võ" dẻo dai: Bí quyết chống lão hóa hé lộ, hóa ra không hề khó học theo

Điều khiến nhiều người tò mò là: bí quyết chống lão hóa của ông thực sự nằm ở đâu?

Trong một cuộc phỏng vấn, Thành Long cho biết những lời khuyên về chống lão hóa mà ông áp dụng đến từ Tiến sĩ y khoa người Pháp Claude Chauchard, một chuyên gia hàng đầu thế giới về y học chống lão hóa. Nguyên tắc cốt lõi không phải là ăn kiêng hà khắc hay theo đuổi các phương pháp cực đoan, mà là duy trì chế độ ăn cân bằng, tập luyện đều đặn và nghỉ ngơi hợp lý. Khi cơ thể mệt mỏi, ông tranh thủ chợp mắt ngắn để “nạp lại năng lượng”, tạo điều kiện cho cơ thể tự phục hồi.

Bác sĩ tâm thần người Nhật Bản Hideki Wada từng nhận định Claude Chauchard là một trong những chuyên gia chống lão hóa có ảnh hưởng toàn cầu. Ông Wada cũng nhiều năm học hỏi kiến thức trong lĩnh vực này và đặc biệt nhấn mạnh tới khái niệm “Timely Nutrition”, tức “dinh dưỡng theo thời điểm”.

Hiểu đơn giản, đây là cách ăn uống dựa trên nhịp sinh học của cơ thể, nghiên cứu xem buổi sáng, trưa, tối nên ăn gì để có lợi nhất cho sức khỏe và làm chậm quá trình lão hóa. Bởi các cơ quan nội tạng, đặc biệt là hệ tiêu hóa, không hoạt động với cường độ như nhau suốt 24 giờ. Mỗi cơ quan có khung giờ hoạt động mạnh và khung giờ “chậm lại”. Ví dụ, gan là cơ quan “dậy sớm”, hoạt động tích cực hơn vào buổi sáng.

Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Chauchard, thịt nên được ăn trước buổi trưa sẽ tốt hơn cho cơ thể. Khi đó, gan hoạt động mạnh, giúp tiêu hóa và hấp thu protein hiệu quả hơn. Ngược lại, nếu ăn nhiều thịt vào buổi tối, thời điểm gan hoạt động kém hơn, khả năng hấp thu protein sẽ không tối ưu.

Tuy nhiên, việc ăn bít tết ngay từ sáng sớm có thể không phù hợp với nhiều người. Vì vậy, có thể bổ sung protein bằng những cách nhẹ nhàng hơn như trứng ốp la ăn kèm thịt nguội, thêm thịt vào salad rau hoặc cho vài lát thịt vào bát mì nước buổi sáng. Chỉ cần điều chỉnh nhỏ trong thực đơn, cơ thể đã có thể hưởng lợi lâu dài.

Không chỉ thịt, đồ ngọt cũng cần “đúng thời điểm”. Nghiên cứu cho thấy khoảng 15 đến 16 giờ chiều là lúc tuyến tụy hoạt động tích cực hơn, tiết insulin hiệu quả hơn để chuyển hóa đường. Vì vậy, nếu muốn ăn món ngọt, đây có thể là khung giờ “ít gây áp lực” cho cơ thể hơn so với buổi tối muộn.

Nhìn vào bí quyết của Thành Long, có thể thấy chống lão hóa không nằm ở những biện pháp quá đắt đỏ hay khắc nghiệt. Đó là sự kết hợp giữa dinh dưỡng hợp lý theo nhịp sinh học, vận động đều đặn và nghỉ ngơi khoa học. Khi cơ thể được chăm sóc đúng cách mỗi ngày, tuổi tác chỉ còn là con số, còn sức bền và phong độ mới là điều quyết định.

Nguồn và ảnh: Health 2.0