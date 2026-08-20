Thanh Hương, Đan Lê thành cầu thủ bóng đá trong phim giờ vàng VTV

Thanh Hương, Đan Lê cùng dàn diễn viên nữ quen thuộc sẽ lần đầu thử sức với hình ảnh những nữ cầu thủ trong phim giờ vàng Đội bóng nữ làng Xuân.

Chiều 19/8, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức sự kiện ra mắt bộ phim Đội bóng nữ làng Xuân. Phim xoay quanh câu chuyện xoay quanh Minh (do diễn viên Thảo My đóng), cô gái 19 tuổi luôn tin rằng mình có tố chất để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Không được cha ủng hộ, Minh vẫn quyết tâm thành lập một đội bóng nữ ở làng Xuân để tham gia giải phong trào.

Trên hành trình theo đuổi giấc mơ, cô có sự đồng hành của hai người bạn thân là Linh và Bá. Một người luôn sẵn sàng đứng về phía Minh, người còn lại thường xuyên trở thành "chân chạy việc" bất đắc dĩ cho những ý tưởng đầy bất ngờ của cô. Bộ ba tạo nên màu sắc trẻ trung, hài hước cho bộ phim.

Ê-kíp của bộ phim Đội bóng nữ làng Xuân trong sự kiện ra mắt

Điều thú vị nằm ở đội hình mà Minh tập hợp. Bảy phụ nữ với tuổi tác, tính cách và hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau cùng bước lên sân cỏ. Họ không phải những vận động viên chuyên nghiệp, thậm chí nhiều người còn chẳng có dáng vẻ của một cầu thủ.

Thanh Hương đảm nhận vai Tâm, người phụ nữ có vẻ ngoài thô kệch, khỏe mạnh nhưng lại mang trong mình sự nhạy cảm và mặc cảm. Trong khi đó, Đan Lê hóa thân thành Yến, một người phụ nữ dịu dàng, cam chịu. Cùng họ còn có Diễm Hương trong vai Mỹ Dung sắc sảo, Hồ Liên vào vai chị Nga lớn tuổi, luôn nói cười sang sảng, Tuyết Trinh đảm nhận Loan bộc trực, còn Thụy Hòa đóng Đào lạnh lùng.

Sáu nữ diễn viên cùng Thảo My tạo nên một đội bóng đặc biệt. Mỗi người đến với sân cỏ vì một lý do khác nhau nhưng dần tìm thấy ở đó sự tự tin, tình bạn và cơ hội sống cho những mong muốn từng bị gác lại.

Đội bóng nữ làng Xuân kể câu chuyện về bóng đá nữ bằng góc nhìn dung dị, hài hước và đậm chất đời sống

Không chỉ trên màn ảnh, các diễn viên còn phải đối diện với thử thách thực tế khi hóa thân thành cầu thủ. Đan Lê cho biết cô và các đồng nghiệp đều gặp khó khăn bởi bóng đá đòi hỏi kỹ thuật, thể lực và sự phối hợp mà diễn viên không phải ai cũng có sẵn. Vì vậy, dàn diễn viên phải dành thời gian tập luyện, làm quen với các kỹ thuật cơ bản trước và trong quá trình quay.

Đạo diễn Trần Trọng Khôi chia sẻ anh dành sự quan tâm đặc biệt tới bóng đá nữ và thường xuyên theo dõi đội tuyển nữ Việt Nam. Theo anh, thành tích của bóng đá nữ Việt Nam rất đáng ghi nhận dù chưa nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông.

Đội bóng nữ làng Xuân vì thế không đơn thuần kể về những trận đấu. Những buổi tập vụng về, chiến thuật "không giống ai" hay các trận cầu đầy tình huống dở khóc dở cười trở thành chất liệu để câu chuyện về những người phụ nữ nông thôn được mở ra.

Một số hình ảnh trong phim

Phim hướng tới thông điệp gần gũi: phụ nữ, dù ở bất kỳ độ tuổi hay hoàn cảnh nào, đều có quyền dành thời gian cho bản thân, được yêu thương, tôn trọng và theo đuổi điều mình thực sự mong muốn.

Bên cạnh dàn diễn viên nữ, phim còn có sự góp mặt của NSND Trung Anh trong vai ông Khiêm - người cha nguyên tắc của Minh. Đằng sau vẻ nghiêm khắc của nhân vật là tình yêu thương và những khoảng cách thế hệ được khai thác qua câu chuyện gia đình.

Đội bóng nữ làng Xuân sẽ lên sóng lúc 20h thứ 5 và thứ 6 hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ tháng 9/2026.