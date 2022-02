Thanh Hóa: 2 bà cháu tử vong và 2 mẹ con nguy kịch sau khi đốt than tổ ong sưởi ấm

Theo khuyến cáo từ các bác sĩ, việc đốt than tổ ong dẫn tới nguy cơ bị ngộ độc khí CO, CO2, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người nhất là người già, phụ nữ và trẻ em.

Khí CO, CO2 tỏa ra từ bếp than, củi dần dần chiếm trọn không gian phòng kín, rút hết khí oxy, khiến chúng ta không có khí oxy để thở, dẫn đến tử vong.

Khí CO khi hít phải sẽ nhanh chóng ngấm vào máu và lấy đi lượng oxy mà máu cung cấp cho cơ thể, dẫn đến đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, cơ thể yếu ớt, buồn nôn, đau ngực và lẫn lộn. Nếu hít phải lượng lớn có thể bất tỉnh, tử vong nhanh.

Không thể nhận biết khí than, củi. Khí CO, CO2 không có mùi vị, không gây đau đớn, do đó người bị ngạt khí không có phản ứng tự vệ, may mắn thì được người khác trông thấy và kéo ra cứu sống. Bên cạnh nguy cơ nguy hiểm chết người trên, khả năng bị bỏng do ngã vào bếp than cũng là điều đáng lưu ý.

Để tránh ngộ độc khí đốt lò sưởi người dân cần tuân thủ một số nguyên tắc sau:

- Tuyệt đối không được đốt than sưởi ấm trong nhà hay bất cứ khu vực nào đóng kín cửa.

- Khi đốt than sưởi ấm cần hé mở một phần cửa sổ là có thể thông gió, không nguy hiểm tính mạng.

- Người dân nên nằm ở những nơi tránh gió, đối với sản phụ, người già yếu, trẻ nhỏ không ra ngoài khi nhiệt độ giảm mạnh vào sáng và tối. Khi trời lạnh nên trang bị mặc đồ giữ ấm đầy đủ.

- Đối với gia đình phải dùng bếp than đun nấu nên đặt ở nơi thông thoáng, không đặt trong phòng ngủ.