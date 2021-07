Tham vọng không tưởng của Nga: Lập liên minh Su-75 toàn cầu, F-35 nguy cơ "đắp chiếu"?

Liên minh Su-75 đối trọng F-35?

Tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm mới của Nga, Su-75 Checkmate, được định hướng là máy bay phục vụ cho thị trường quốc tế. Với hiệu suất tốt trong tầm giá, Su-75 được đánh giá sẽ là lựa chọn hợp lý đối với nhiều quốc gia không thể mua F-35 của Mỹ.

Thậm chí, có những kỳ vọng tiêm kích mới do Rostec sản xuất sẽ là sản phẩm bán chạy trên thị trường toàn cầu.

Theo National Interest, với tệp khách hàng đa dạng, tiềm năng xuất khẩu lớn, Su-75 hoàn toàn có thể tạo thành một liên minh vững vàng so kè với vị thế mà liên minh F-35 đang tạo ra.

Nga hoàn toàn có thể bán tiêm kích Checkmate cho UAE, quốc gia vốn bày tỏ sự quan tâm đến tiêm kích F-35 nhưng không nhận được sản phẩm như mong muốn. Ngoài ra, máy bay Nga cũng đủ tiêu chí phục vụ cho Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác đang muốn xây dựng đội bay thế hệ thứ 5.

Với lượng khách hàng trải dài, sẽ là chiến lược vô cùng hợp lý khi Nga thúc đẩy một liên minh các quốc gia sử dụng Su-75 để chống lại mạng chia sẻ dữ liệu khổng lồ mà dự án F-35 đa quốc gia đang vận hành.

Khó khăn hiện tại là chưa thể đánh giá cụ thể quốc gia nào sẵn sàng trở thành khách hàng của Checkmate, với số lượng đủ để tạo ra một đối trọng với đồng minh toàn cầu của chương trình F-35.

Trong vài năm trở lại đây, một số quốc gia thân thiết với Mỹ đã chuyển sang mua các hệ thống vũ khí do Nga sản xuất. Ví dụ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ đều quan tâm đến hệ thống tên lửa S-400, đây là điều mà các quan chức Lầu Năm Góc nhiều lần bày tỏ lo ngại.

Viễn cảnh đáng lo ngại nhất đối với Mỹ hiện tại là Ấn Độ. Quốc gia này vốn được biết đến là đối tác và là một thành phần cực kỳ quan trọng trong các nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn và kiềm chế Trung Quốc.

Ấn Độ hiện vẫn chưa phải thành viên trong liên minh F-35 vì nhiều lý do, bao gồm cả việc nước này vẫn sử dụng các chiến đấu cơ của Nga làm xương sống của phi đội. Do đó, tiềm năng mua Su-75 của New Delhi cũng rất lớn.

Su-75 có tiềm năng tạo thành liên minh toàn cầu chống lại F-35.

Thời gian trả lời

Do mới ra mắt, Su-75 vẫn còn đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu suất và tiềm năng khi bắt đầu sản xuất hàng loạt, bao gồm cả khía cạnh năng lực có sáng ngang với các mẫu tiêm kích thế hệ thứ 5 khác trên thị trường hay không.

Vì vậy, tờ National Interest nhận định, ngay cả khi Ấn Độ mua Su-75, khả năng răn đe của mẫu tiêm kích này vẫn còn là dấu hỏi. Ngoài ra, để tạo nên khối sức mạnh lớn, Su-75 còn phải dựa vào khả năng kết nối liền mạch giữa các máy bay Su-75 với nhau, cũng như các máy bay thế hệ thứ tư khác.

Ví dụ, tác động chiến thuật của F-35 được nhân lên theo cấp số nhân nhờ vào mạng kết nối giữa các máy bay, cũng như hoạt động trong phi đội tấn công số lượng lớn. Hiện tại Su-75 của Nga mới chỉ ở giai đoạn sơ khai, chưa thể tạo được khả năng răn đe như mong muốn.

Hơn nữa, về cơ bản, Ấn Độ là đồng minh của Mỹ trên nhiều phương diện, thông qua lợi ích chung của nước này trong việc ngăn chặn Trung Quốc.

Các cuộc đụng độ giữa Ấn Độ và Trung Quốc trên đường biên giới chung làm tăng nguy cơ về một cuộc đối đầu nguy hiểm, điều sẽ là mối ưu tiên quan trọng trong tư tưởng quân sự của Ấn Độ.

Theo National Interest, ở thời điểm này, Ấn Độ không có đủ lợi ích chung với Nga để đầu tư vào một lực lượng tổng hợp, kết nối vào mạng lưới của liên minh Su-75 với các đồng minh.

Do đó, nếu Ấn Độ mua Checkmate, có khả năng nước này sẽ sử dụng chúng cho mục đích riêng thay vì thiết lập một liên minh đa quốc gia tương tự F-35 trên toàn cầu.