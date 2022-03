Thảm án tại viện thẩm mĩ và cái chết của 7 người được phơi bày nhờ cành củi khô

7h30 sáng ngày 20 tháng 5 năm 2019, cảnh sát Bình Đỉnh Sơn, Hà Nam, Trung Quốc, nhận được tin báo án của một viện thẩm mĩ.

Khi đến hiện trường, họ phát hiện thấy một căn phòng toàn mùi máu tanh, thi thể một nữ nhân viên tên Giai Hòa nằm dưới sàn nhà được phủ chăn bông và cô gái trẻ An An - nhân viên phục vụ của bệnh viện ngồi thất thần.

Rất nhanh chóng thi thể nạn nhân đã được khám nghiệm, kết quả cho thấy Giai Hòa đã bị chém tới 43 nhát ở vùng đầu, cổ, bụng và chân.

An An cũng đã được lấy lời khai, cô cho biết khoảng 1h sáng ngày 20 tháng 5 năm 2019 đã có một người đàn ông đột nhập vào phòng và chém đồng nghiệp của cô. An An tuy là người chứng kiến toàn bộ vụ việc, nhưng vì quá sợ hãi nên không dám lên tiếng cầu cứu.

Qua khám xét hiện trường cho thấy tất cả của cải đều còn nguyên vẹn, chỉ có camera của viện đã bị làm hỏng. Trước khi rời đi hung thủ đã để lại một cành củi khô và một quả táo. Kết luận được đưa ra là mục đích của tên này là giết người chứ không phải là cướp của.

Khi Đội điều tra hình sự kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ của viện thẩm mĩ, họ phát hiện cửa cuốn không khóa được hoàn toàn, có thể kéo lên cao 90 cm, nhiều khả năng kẻ sát nhân đã vào tiệm bằng sơ hở đó. Cảnh sát phân tích rằng hung thủ chắc chắn đã điều tra rất kĩ về viện thẩm mĩ trước khi gây án.

Theo lời khai của nhân viên tại viện, họ cho biết cách đó vài ngày có một người đàn ông tầm 40 tuổi cao khoảng 1m7, thân hình gầy gò liên tục lảng vảng trước cửa viện. Đến ca của Giai Hòa anh ta vào viện hỏi rất nhiều điều liên quan đến cô. Liệu hắn ta là hung thủ gây án?

Những gì mà hung thủ để lại hiện trường cũng đã được phân tích, các chuyên gia của Cục lâm nghiệp đã vào cuộc, họ cho biết cành củi ở hiện trường là của cây phát lộc một loài cây rất hiếm và thường mọc ở ngoại ô.

Cảnh sát đã huy động lực lượng để điều tra các khu vực ngoại thành. Tại nhà của một người đàn ông phát hiện cây phát lộc, nhưng đã được đốn hạ.

Hắn ta đã được đưa về đồn để hợp tác điều tra, người này họ Dương, 40 tuổi, quê ở Hà Nam, từng là công nhân mỏ than, lái taxi và sống một mình.

Trước cơ quan cảnh sát, y đã nhận mọi tội lỗi của mình. Mọi việc hắn khai khiến ai cũng sửng sốt. Dương nói: “Từ lúc bị vợ phản bội và ly hôn, tôi rất hận phụ nữ, năm nào cũng giết người, nếu không sẽ thấy bồn chồn”.

Trong một lần giết người man rợ nhất, Dương đã đánh bị thương chủ một tiệm làm đẹp, trói rồi châm lửa đốt cô ta, hắn cũng đánh bị thương, giết chết một nữ hành khách đi taxi của mình vào ban đêm. Hắn đã giết hại tất cả 7 người, cướp tài sản của 14 người, liên tiếp xâm hại 10 người ở Bình Đỉnh Sơn và những nơi khác.

Dương giết hại Giai Hòa vì cô ấy có nhiều nét rất giống vợ cũ của anh ta. Những gì Dương để lại hiện trường nhằm tạo sự bí ẩn, đánh lạc hướng của cảnh sát.

Tại phiên tòa xét xử, người đàn ông họ Dương đã lãnh án tử hình.

Theo Sohu, Sina

https://soha.vn/tham-an-tai-vien-tham-mi-va-cai-chet-cua-7-nguoi-duoc-phoi-bay-nho-canh-cui-kho-20220326233254631.htm