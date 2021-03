Thanh niên 21 tuổi bị máy dập "nghiền nát" tay, phải cắt cụt 4 ngón

Bệnh nhân T.V.T (21 tuổi, trú tại Thái Nguyên) là công nhân sản xuất thiết bị điện tử. Bệnh nhân nhập viện cấp cứu rạng sáng ngày 17/3 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng tai nạn lao động bị dập nát tay.



Theo lời kể của bệnh nhân, dây chuyền của anh T có 5 người, đến công đoạn anh làm, máy dập đang hoạt động thì đột nhiên bị lỗi. Anh T cho tay vào lấy thiết bị sản xuất thì bị máy dập nghiền nát tay.

Anh T cho hay, trước khi vào xưởng làm việc, đã có hướng dẫn và khuyến cáo về nhiều trường hợp tai nạn lao động do máy dập gây ra. Nhưng vì sự việc diễn ra quá đột ngột nên anh không kịp phản xạ và xử lý.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Ngọc - Khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - cho biết bệnh nhân T vào viện trong tình trạng dập nát các ngón 2,3,4,5 bàn tay trái, không thể bảo tồn. Các bác sĩ đã phải phẫu thuật cắt cụt các ngón tay.

Bác sĩ Ngọc khuyến cáo, những tai nạn thương tâm do máy dập công nghiệp là lời cảnh báo về vấn đề an toàn lao động. Hầu như ngày nào bệnh viện cũng tiếp nhận các trường hợp đứt rời chi, gãy tay, chân do tai nạn lao động nhập viện.

Đáng lo ngại là trong những tai nạn thương tâm, gây nên những chấn thương nghiêm trọng, nhiều nạn nhân là lao động chính trong gia đình, có người chịu cảnh tàn phế khi tuổi đời còn quá trẻ.

Vì vậy các doanh nghiệp cần có các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người lao động khi vận hành các thiết bị này.