Thái Nguyên nói gì về sai phạm thu lợi hàng trăm tỷ đồng tại mỏ than "đại gia lan đột biến Quảng Ninh"?

Trong vụ án, hai can Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh là anh em song sinh, rất nổi tiếng trong giới chơi "lan đột biến ". Họ từng gây chú ý với thương vụ giao dịch lan trị giá 250 tỷ đồng hồi đầu năm.

Theo C03, năm 2014, Công ty Cổ phần Yên Phước do bà Châu Thị Mỹ Linh làm giám đốc được cấp phép khai thác than tại Mỏ than Minh Tiến, ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trữ lượng được cấp phép khai thác là 8.500 tấn một năm, thời hạn đến năm 2031 với hơn 136.000 tấn.

Sau khi giải phóng xong mặt bằng, từ năm 2018, Công ty Yên Phước bắt đầu khai thác than bằng hình thức lộ thiên. Một năm sau, bà Linh móc nối để hai anh em Giang, Thanh (là người điều hành Công ty Đông Bắc Hải Dương) đứng ra làm đơn vị khai thác than mỏ này. Hàng năm, hai anh em Giang, Thanh phải nộp lại phần trăm theo tỉ lệ khai thác than thực tế cho bà Linh.

Từ khi được cấp phép, mỏ đã khai thác hơn 2,5 triệu tấn than nguyên khai, than cám nghiền từ bã sàng và than xít, nhưng theo báo cáo của chủ mỏ và đơn vị khai thác thì mỗi năm chỉ khai thác 8.500 tấn than theo đúng như giấy phép. Nghĩa là số lượng than khai thác vượt mức cho phép gần 120 lần.

Với hành vi khai thác than lậu, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên môi trường, phí bảo vệ môi trường, nhóm Giang, Thanh, Linh và các đồng phạm đã thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng. Hành vi khai thác vượt trữ lượng tối đa của giấy phép khai thác khoáng sản của các bị can còn gây thiệt hại cho Nhà nước về thuế hàng chục tỷ đồng.