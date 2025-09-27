Thái Lan biến xe cổ thành thế mạnh thu hút du lịch

Xe cổ đang trở thành một trong những điểm hút khách du lịch tới Thái Lan. Ảnh: Time Out

Thái Lan có nhiều lý do để phát triển xe cổ, đưa đây thành mũi nhọn thu hút du lịch và các sự kiện và triển lãm xe cổ có thể trở thành sản phẩm du lịch đặc thù.

Đây là loại hình du lịch kết hợp – vừa chiêm ngưỡng, vừa giao lưu văn hóa – tạo thêm giá trị kinh tế cho ngành dịch vụ, khách sạn, nhà hàng.

Ở Bangkok hay Pattaya, những buổi trưng bày và diễu hành xe cổ thường thu hút đông đảo giới sưu tầm quốc tế. Một ví dụ là Triển lãm Xe cổ Pattaya năm 2025 (Classic Car Show Pattaya 2025) đã thu hút hơn 1.600 khách tham quan, với hơn 65 chiếc xe cổ trưng bày từ Mustang, Corvette đến Porsche, Volkswagen..., đều là những dòng xe biểu tượng.

Mỗi mẫu xe cổ đều gắn liền với giá trị lịch sử và văn hóa. Nhiều mẫu xe từ thập niên 1930–1970 không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là biểu tượng của một giai đoạn phát triển công nghiệp toàn cầu. Du khách quốc tế được ngồi trên những chiếc Cadillac, Mercedes-Benz, hay Jaguar cổ đi qua phố phường Bangkok hoặc Chiang Mai, mang lại trải nghiệm sống động hơn hẳn so với xe du lịch thông thường.

Phát triển xe cổ cũng góp phần thúc đẩy phân khúc du lịch cao cấp, như chuyến tham quan các đô thị bằng Rolls-Royce cổ thập niên 60, hay dịch vụ đưa đón bằng Volkswagen Beetle cổ trong các khu nghỉ dưỡng sang trọng – tất cả đều phù hợp với đối tượng du khách giàu có mà Thái Lan đang hướng tới.

Thái Lan là quốc gia có phong trào chơi xe nổi bật trong khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Thaiger

Có thể nhận thấy, Thái Lan có thể trở thành trung tâm phục chế và trưng bày xe cổ của khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Ông Atavit Suwannapakdee, Tổng Thư ký Hiệp hội Xe cổ Thái Lan, nhấn mạnh chính sách mới không chỉ giúp giới chơi xe hiện thực hóa giấc mơ, mà còn mở ra cơ hội việc làm cho các xưởng phục chế, đưa tay nghề cơ khí Thái Lan ra quốc tế.

Nếu được điều tiết hợp lý, cách tiếp cận này còn thúc đẩy hàng loạt ngành kinh tế phụ trợ, như chuỗi cung cấp linh kiện, dịch vụ bảo dưỡng xe cổ... Ước tính, Thái Lan hiện có khoảng 3,45 triệu xe hơn 20 năm tuổi thuộc nhóm “có thể cổ”, cho thấy tiềm năng rất rộng lớn.

Với nhiều ích lợi, dễ hiểu khi thú chơi xe cổ ở Thái Lan đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm hỗ trợ từ phía chính phủ và luật pháp.

Trong tháng 9, nước này đã quyết định sẽ giảm mức thuế nhập khẩu xuống chỉ 45% đối với các dòng xe cổ đạt chuẩn: là xe du lịch, station wagon hoặc xe bus dưới 10 chỗ; có tuổi đời từ 30 đến 100 năm; nhập khẩu nguyên chiếc, có chứng nhận hợp lệ; và giá trị tối thiểu 2 triệu baht (khoảng 62.000 USD).

Nếu không đáp ứng đủ tiêu chí, mức thuế là 50%. Mức này tuy còn cao, nhưng thấp hơn nhiều con số từ 200% đến 300% trước đây. Các chuyên gia đánh giá, mức giảm đủ để làm thay đổi tính khả thi của việc nhập xe cổ đối với nhiều người chơi xe.

Chính sách mới, dự kiến áp dụng từ tài khóa 2026, sẽ mang lại thêm 1-2 tỷ baht (tương đương khoảng 31,4 đến 62,9 triệu USD) vào tổng thu ngân sách hằng năm.

Xe nhập theo chính sách mới cũng sẽ được gắn biển số đen chữ trắng riêng, và chỉ được phép chạy vào cuối tuần, ngày lễ hoặc sự kiện đặc biệt. Người nhập xe để phục chế và tái xuất trong vòng hai năm sẽ được hoàn lại thuế toàn phần.

Du khách quốc tế tại Classic Car Show Pattaya 2025. Ảnh: Pattaya Mail

Tuy nhiên, việc mở cửa cho xe cổ cũng được nhận định có thể đặt Thái Lan trước một số rủi ro. Một trong số này là việc các loại xe cổ thường tiêu hao nhiên liệu lớn, phát thải cao, có thể bị chỉ trích trong bối cảnh toàn cầu chuyển sang xe xanh. Bên cạnh đó, nếu không được giám sắt chặt chẽ, các chính sách ưu đãi xe cổ có thể thành lỗ hổng nhập khẩu, biến Thái Lan thành "bãi rác" công nghiệp ô tô.

Dù vậy, sau nhiều thập kỷ gần như đóng cửa nhập khẩu xe cũ, các chính sách đang mở cánh cửa từng khép kín cho cả một thế hệ đam mê xe cổ ở Thái Lan. Kết hợp văn hóa – giải trí, xe cổ hoàn toàn có thể trở thành một “thế mạnh mềm” trong ngành du lịch Thái Lan, bổ sung cho hình ảnh đất nước nụ cười không chỉ đẹp về thiên nhiên, mà còn hấp dẫn bởi trải nghiệm di sản sống động.

(Theo MDPI, Bangkok Post)