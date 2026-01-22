1. THAM GIA CUỘC CHƠI TỪ 2026 Mới đây, tại hội nghị Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), THACO công bố chọn năm 2026 là thời điểm "chín muồi" để chính thức tham gia ngành công nghiệp đường sắt.
2. BẮT TAY "ÔNG LỚN" HYUNDAI ROTEM Đối tác chiến lược được "chọn mặt gửi vàng" là Hyundai Rotem (Hàn Quốc). Mục tiêu: Tiếp nhận chuyển giao công nghệ lõi sản xuất đầu máy, toa xe (rolling stock) cho cả tàu điện đô thị và tàu cao tốc.
3. LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ - KHÔNG CHỈ GIA CÔNG "Không dừng lại ở gia công", đại diện THACO khẳng định sẽ làm chủ hoàn toàn thiết kế, chế tạo và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, thay vì chỉ lắp ráp đơn thuần.
4. XÂY ĐẠI BẢN DOANH TẠI TP HCM Để hiện thực hóa, một Tổ hợp công nghiệp đường sắt và cơ khí đa dụng quy mô lớn đang được tập đoàn xúc tiến đầu tư xây dựng ngay tại TP HCM.
5. "ĐẾ CHẾ" CƠ KHÍ HÙNG MẠNH Sở hữu Khu phức hợp Chu Lai rộng hơn 1.200 ha với 7 nhà máy lắp ráp và 12 nhà máy công nghiệp hỗ trợ, THACO đã đạt tỷ lệ nội địa hóa kỷ lục: trên 70% với xe buýt và 45% với xe tải, tạo tiền đề vững chắc cho việc sản xuất toa xe đường sắt "Made in Vietnam".
6. ĐỐI TÁC "KHỦNG" VỚI CÔNG NGHỆ KTX Hyundai Rotem là huyền thoại đường sắt Hàn Quốc với hơn 50 năm kinh nghiệm, nổi tiếng với tàu cao tốc KTX (300km/h), tàu không người lái và xuất khẩu metro sang hơn 50 quốc gia. Doanh thu mảng đường sắt của hãng đạt hơn 2,5 tỷ USD mỗi năm.
7. CÚ BẮT TAY LỊCH SỬ Sự kết hợp giữa năng lực sản xuất quy mô lớn của THACO và công nghệ lõi của Hyundai Rotem hứa hẹn tạo nên bước ngoặt, giúp Việt Nam tự chủ sản xuất đầu máy toa xe, giảm phụ thuộc nhập khẩu trong các siêu dự án đường sắt tỷ đô sắp tới.
Hyundai Rotem (Hàn Quốc)
Chuyển giao công nghệ Rolling stock
Tổ hợp CN Đường sắt tại TP HCM