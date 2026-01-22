6. ĐỐI TÁC "KHỦNG" VỚI CÔNG NGHỆ KTX Hyundai Rotem là huyền thoại đường sắt Hàn Quốc với hơn 50 năm kinh nghiệm, nổi tiếng với tàu cao tốc KTX (300km/h), tàu không người lái và xuất khẩu metro sang hơn 50 quốc gia. Doanh thu mảng đường sắt của hãng đạt hơn 2,5 tỷ USD mỗi năm.