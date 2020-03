Tên trộm xin tại ngoại về chữa bệnh rồi bỏ trốn biệt tích

Ngày 12/3, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, phía đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Mã Chanh Xắn (SN 1991, trú tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng). Xắn là đối tượng bị truy nã về hành vi "Trộm cắp tài sản" vào năm 2012.



Cơ quan công an thông tin, trước đó vào tháng 2/2012, Xắn đột nhập nhà một người dân ở xã Nghi Long (Nghi Lộc, Nghệ An) lấy trộm 3 triệu đồng và 6 thẻ cào điện thoại loại mệnh giá 50.000 đồng. Xắn sau đó bị người dân bắt và bàn giao cho công an.

Quá trình bị tạm giữ tại công an, Xắn có biểu hiện bệnh nên được gia đình xin cho tại ngoại để điều trị.

Đối tượng Mã Chanh Xắn.

Sau 1 thời gian điều trị, bệnh tình của Xắn đã khỏe hơn. Công an sau đó đã gửi giấy triệu tập Xắn để tiếp tục điều tra nhưng Xắn liền bỏ trốn biệt tích.

Ngày 5/9/2012, Công an huyện Nghi Lộc ra quyết định truy nã đối tượng Mã Chanh Xắn.

Quá trình điều tra bắt giữ Xắn gặp khó khăn vì người này có hành tung không cố định. Khi thì đi rừng, khi thì đi đánh cá dài ngày trên sông.

Sau thời gian điều tra nắm bắt tình hình, công an phát hiện Mã Chanh Xắn xuất hiện với ba lô, dao đi rừng. Tổ công tác sau đó đã áp sát khống chế, bắt giữ không để đối tượng chống trả.

Hiện Xắn đã được di lý về Công an huyện Nghi Lộc để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.