Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Yonhap News rằng Hyunmoo-5 “hiện đang trong quá trình tích hợp vào lực lượng và sẽ bước vào triển khai hoạt động bắt đầu từ cuối năm nay.”

Loại tên lửa này, đôi khi được gọi trên báo chí địa phương là “monster missile” (tên lửa quái vật), mang đầu đạn có khối lượng lên tới 8 tấn.

Hyunmoo-5 lần đầu được giới thiệu trong Ngày Lực lượng Vũ trang năm ngoái và được thiết kế nhằm nhắm vào các công sự chỉ huy ngầm kiên cố.

Hệ thống này là một phần trong khuôn khổ “Korean Massive Punishment and Retaliation” (KMPR) của Hàn Quốc — trụ cột trong chiến lược răn đe 3 mũi gồm Kill Chain và KAMD (Korea Air and Missile Defense).

Bộ trưởng Ahn dẫn ý kiến chuyên gia cho rằng một đợt tấn công gồm 15 đến 20 tên lửa mạnh như vậy có thể gây thiệt hại tương đương hoặc vượt sức hủy diệt của vũ khí hạt nhân chiến thuật. “Hyunmoo-5 là vũ khí có khả năng đạt được mức răn đe tương đương với vũ khí hạt nhân,” ông nói.

Tên lửa này được coi là phương tiện đối trọng trước việc mở rộng kho tên lửa của Triều Tiên và các biểu diễn gần đây về công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Ahn cũng nêu rằng có nhiều chỉ dấu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ phóng thử Hwasong-20 trong năm nay, đồng thời lưu ý rằng mặc dù có dấu hiệu sẵn sàng thử nghiệm, vẫn chưa quan sát thấy sản xuất quy mô lớn đối với ICBM mới này.

Ông Ahn nhấn mạnh chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường cả tầm bắn lẫn tải trọng của các hệ thống tên lửa như một phần chiến lược nhằm cải thiện thế phòng thủ và răn đe chiến lược.

Hyunmoo-5 nằm trong nỗ lực rộng hơn của Hàn Quốc nhằm phát triển năng lực chiến lược thông thường có khả năng xuyên thủng mục tiêu kiên cố và đóng vai trò như một phương tiện răn đe đáng tin cậy trước Bình Nhưỡng mà không phải sử dụng vũ khí hạt nhân.



