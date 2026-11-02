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Tên lửa Jericho 'tương đương Oreshnik' sẽ được Israel dùng tấn công Iran?

Bạch Dương
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Israel hiện đang sở hữu những biến thể nào của tên lửa đạn đạo tầm trung Jericho, và tại sao chúng không được sử dụng trong cuộc chiến Iran?

- Ảnh 1.

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) sở hữu từ 25 đến 100 tên lửa đạn đạo tầm trung thuộc dòng Jericho, có thể được coi là phiên bản bí mật tương tự hệ thống Oreshnik của Nga.

Báo chí tin rằng Jericho được thiết kế chỉ để mang vũ khí hạt nhân, nhưng giới lãnh đạo quân sự Israel đang xem xét phương án tăng số lượng tên lửa thuộc dòng này, đồng thời chế tạo các đầu đạn "thông thường" để tấn công Iran.

Tuy nhiên, theo cổng thông tin ESUT, lãnh đạo Không quân Israel đã thuyết phục giới lãnh đạo cao nhất của đất nước rằng các máy bay chiến thuật và vũ khí chính xác hiện có, bao gồm cả tên lửa đạn đạo, là hoàn toàn đủ để tấn công Iran. Do vậy, họ cho rằng không cần thiết phải tăng số lượng tên lửa thuộc dòng Jericho hiện có.

Israel không gặp vấn đề gì về công nghệ hay tài chính đối với loại vũ khí này, nhưng vẫn có những phản đối về mặt lý thuyết - mặc dù tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) có thể mang đầu đạn khối lượng lớn, nhưng độ chính xác của chúng lại không đạt yêu cầu, vì vậy tốt hơn hết là nên dựa vào lực lượng không quân chiến thuật.

- Ảnh 2.

Tầm bắn các loại tên lửa do Israel chế tạo.

Hệ thống tên lửa Jericho của Israel được giữ bí mật đến mức hiện vẫn chưa có bất kỳ bức ảnh nào về chúng được công bố. Chỉ có những hình ảnh đồ họa gần đúng và một bức ảnh về bệ phóng Shavit-2, được chế tạo dựa trên Jericho 2.

Người ta tin rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hiện đang sở hữu hai loại tên lửa thuộc dòng nói trên - Jericho 2 với tầm bắn lên đến 1.500km và Jericho 3 có cự ly tác chiến 4.500km.

Jericho 2 được cho là đóng quân tại căn cứ Sdot-Micha ở miền Trung Israel, gần khu vực từng xảy ra vụ tấn công bằng tên lửa của Hamas năm 2023.

Mức độ bí mật xung quanh kho vũ khí tên lửa đạn đạo tầm trung của Israel chưa cho phép chúng ta xác định rõ ràng liệu các tên lửa Jericho mới có đang được sản xuất hay không, và liệu những quả đạn này không chỉ có phiên bản cố định mà còn bao gồm cả biến thể di động.

Theo Defense Express
Tags

Tên lửa Jericho

Jericho

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