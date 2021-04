Tên lửa Iskander Nga khai hỏa ở Syria với sức mạnh khủng khiếp: Cú "show hàng" chết chóc!

Quân đội Nga tại Syria đã phải "show hàng"



Mới đây, trên mạng đã xuất hiện những hình ảnh khẳng định rõ việc Iskander-M được sử dụng ở Syria. Tên lửa đạn đạo chiến dịch chiến thuật 9M729 của tổ hợp Iskander-M đã được khai hỏa, đập nát mục tiêu đã định, gây ra cảnh tượng kinh hoàng khiến phiến quân khiếp đảm.

Liệu đây được coi là câu trả lời của Bộ Quốc phòng Nga trước những ám chỉ của Thủ tướng Armenia, ông Pashinyan, hay là việc sử dụng tổ hợp tên lửa chiến dịch-chiến thuật trong điều kiện chiến tranh tại Syria là cần thiết theo quan điểm quân sự?



Trước đó, ông Nikol Pashinya đã tìm thấy "kẻ chịu trách nhiệm" trong thất bại của phía Armenia ở Nagorny - Karabakh.

Hoá ra, theo ông, vấn đề không phải do những hành động thiếu chuyên nghiệp của chính Erevan trong vấn đề chỉ huy quân đội và hoạt động tổng động viên trong cuộc chiến với Azerbaijan, mà do các tổ hợp tên lửa Iskander do Nga cung cấp cho Armenia "không còn là chính mình nữa".

Theo ông Pashinyan, những quả tên lửa được phóng ra từ tổ hợp tên lửa chiến dịch-chiến thuật này hoặc là không nổ, hoặc chỉ nổ 10%.

Bộ Quốc phòng Nga đã phải lên tiếng phủ nhận những ám chỉ của Thủ tướng Armenia, khi lý giải rằng "Iskander-E" ở Nagorny - Karabakh thực sự chưa hề được sử dụng, và ông ta đang nắm những thông tin không chính xác.

Nhưng hậu quả vẫn còn, bởi vậy Quân đội Nga tại Syria đã phải "show hàng". Đây có lẽ là lần sử dụng đầu tiên trên thực tế tổ hợp tên lửa này trong điều kiện chiến đấu nhằm vào những mục tiêu thực sự.

Trước đó thông tin về vấn đề này đã từng xuất hiện, nhưng nó dưới dạng các tuyên bố của những đại diện Bộ Quốc phòng Nga và các rò rỉ theo kiểu những bức ảnh chụp tổ hợp tên lửa tác chiến-chiến thuật tại căn cứ không quân Khmeimim.

Nhưng hãy đặt câu hỏi, việc dùng các tên lửa 9M729 (và cả đạn đạo 9M723) để tấn công các nhóm khủng bố vũ trang phi chính quy hợp lý tới mức nào?

Tên lửa Iskander được cho là đã khai hỏa ở Syria gây ra cảnh tượng kinh hoàng với xác xe bồn chở dầu nằm la liệt.

Bởi vì chức năng chính của chúng là tiêu diệt các hệ thống phòng không và phòng thủ chống tên lửa, cũng như các cơ sở hạ tầng quân sự kiên cố của quân đội chính quy. Câu trả lời sẽ không hoàn toàn đồng nhất.

Cần phải công nhận rằng đóng góp chủ yếu vào việc đập tan những nhóm khủng bố chống chính quyền Damacus chính là các máy bay chiến đấu.

Việc Nga tham gia vào chiến dịch Syria vào năm 2015 là điều ấn tượng thực sự. Syria có lực lượng không quân của riêng mình, nhưng chủ yếu là các máy bay đã lỗi thời.

Không quân Nga đã tiếp nhận căn cứ Khmeimim, sau đó đưa các máy bay được nâng cấp Su-24M2, Su-25SM và Su-27SM3, cũng như những máy bay hiện đại hơn là Su-30SM, Su-34 và Su-35S tới đây.

Nhiệm vụ trinh sát trên không do các máy bay IL-22M và những máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50 AWACS, cũng như các UAV đảm nhận.

Đội trực thăng gồm Mi-24P, Mi-28N, Mi-35M và Ka-52. Các máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3m, Tu-95MSM và Tu-160 cũng tham gia vào các chiến dịch của Không quân Nga tại Syria.

Tất cả những thứ này đã giúp được gì?

Vì vậy, trong giai đoạn từ năm 2015 cho đến hết năm 2016, những máy bay cường kích Su-25SM rất tích cực hoạt động.

Đôi khi, một phi công phải thực hiện 6 lần cất cánh chiến đấu trong ngày. Chúng thường "đi săn tự do" một mình, hoặc từng cặp, tập trung vào tiêu diệt khí tài chiến đấu, xe tải và binh lính của các nhóm khủng bố.

Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, những máy bay cường kích Su-25 đã thực hiện hơn 1.500 lần cất cánh trong giai đoạn này.

Các máy bay ném bom tiền phương Su-24M2 và tiêm kích bom Su-34 của Không quân Nga cũng liên lục tham gia vào chiến dịch Syria trong hai năm đầu tiên. Trong giai đoạn này, chúng đã phải thực hiện 1.600 lần cất cánh chiến đấu, tiêu diệt hơn 2.000 mục tiêu.

Máy bay cường kích Su-25 Không quân Nga khai hỏa.

Sau thảm kịch xảy ra với chiếc Su-24 của Nga bị tiêm kích F-16 Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi, những máy bay ném bom của Nga bắt đầu được các tiêm kích Su-27SM, Su-35S và Su-30SM hộ tống.

Thậm chí, những máy bay tiêm kích đa năng Su-30SM còn được sử dụng để tấn công cả các mục tiêu trên bộ. Su-35S siêu cơ động đã chứng tỏ được mình tại Syria như một trong những tiêm kích tốt nhất thế giới thuộc phân khúc này.

Ngoài ra, có thể nói về việc các máy bay tầm xa Nga được sử dụng trong chiến dịch Syria. Trước Nga, chỉ có Mỹ sử dụng rộng rãi các máy bay ném bom chiến lược của mình để chống lại kẻ địch yếu hơn về công nghệ.

Lầu Năm Góc không ngại ngùng tung các máy bay ném bom hiện đại nhất của mình, cũng như những cựu binh B-52, đương nhiên, không mang theo vũ khí hạt nhân, để chống lại Nam Tư, Libya, Iraq và Afganistan.

Lần cuối cùng Liên Xô từng tích cực sử dụng không quân tầm xa của mình ở Afganistan vào năm 1988, còn Không quân Nga - sử dụng không hoàn toàn thuận lợi tại Gruzia vào năm 2008. Nhưng ở Syria, các máy bay ném bom chiến lược của Nga đã chứng tỏ được mình một cách xứng tầm.

Vào năm 2015, khi cất cánh từ Mozdok, những máy bay ném bom Tu-95MS và Tu-160, cũng như Tu-22M3 và Tu-22M3M đã oanh tạc chính xác các doanh trại quân khủng bố ở tỉnh Raqqa và Deir-Ezzor. Và đó mới chỉ là sự khởi đầu.

Những máy bay của Không quân tầm xa đã ném xuống các vị trí của phiến quân hàng loạt bom OFAB-250-270, cũng như bắn phá chúng bằng những tên lửa hành trình. Giai đoạn đỉnh điểm diễn ra vào năm 2015-2016.

Những máy bay ném bom chiến lược đã tiêu diệt các doanh trại trên chiến trường của quân khủng bố, những nhà kho chứa đạn dược và nhiên liệu, các trạm điều khiển, khí tài chiến đấu và số lượng lớn binh lính của kẻ địch.

Nhờ tất cả những điều này, kinh nghiệm phối hợp thực tế bổ ích đã được tích luỹ. Những máy bay ném bom chiến lược đã cất cánh từ các sân bay dã chiến ở Nga, bay qua lãnh thổ Iraq và Iran, và sau đó chúng được Su-30SM và Su-35S cất cánh từ căn cứ không quân Khmeimim tới bảo vệ.

Cũng cần lưu ý rằng, chiến dịch quân sự Syria đã tạo ra cơ hội suy ngẫm lại về các phương pháp tiếp cận đối với không quân tầm xa, mà vào thời điểm đó đang ở trong trạng thái không phải là tốt nhất.

Đội máy bay này vài chục năm qua gần như không được hiện đại hoá, thiếu phụ tùng, các máy bay cũ đi nhiều. Kết quả là những tên lửa hành trình tối tân Kh-101 đã phải triển khai từ những thiết bị phóng cũ.

Nga đã phát hiện ra những vấn đề liên quan tới sự kết hợp của các hệ thống điều khiển tên lửa analog và kỹ thuật số và những máy bay mang chúng. Một thông tin đáng mừng đó là từ giờ tất cả những khiếm khuyết này sẽ được giải quyết triệt để, thiết bị vô tuyến điện và định vị lỗi thời sẽ bị thay thế.

Công tác nâng cấp sâu đã kéo dài đáng kể thời hạn phục vụ của các máy bay này, và khả năng chiến đấu của lực lượng không quân tầm xa, nhờ kinh nghiệm Syria, đã tăng lên nhiều.

Các máy bay ném bom tầm xa của Nga tham chiến ở Syria.

Vậy chúng ta đang có gì?

Vào thời điểm khi Nga tham gia vào cuộc chiến tranh hồi năm 2015, Damacus chỉ còn kiểm soát được khoảng 15% lãnh thổ của mình, phần còn lại bị chia cắt giữa các nhóm khủng bố và quân đội nước ngoài.

Tổng cộng trong vòng vài năm tích cực hoạt động, Không quân Nga đã có đóng góp đáng kể vào việc giành lại cho chính quyền Syria phần lớn lãnh thổ đã mất. Nhưng cần tên lửa Iskander ở Syria để làm gì? Để trả lời, cần phải hiểu rằng Bộ Quốc phòng Nga đang giải quyết ở đó một loạt các nhiệm vụ.

Thứ nhất, tổ chức thử nghiệm các mẫu vũ khí hiện đại trong điều kiện chiến đấu thực sự. Việc sử dụng tên lửa Iskander là một cấu phần quan trọng của học thuyết quân sự đương đại của Nga, bởi vậy có được kinh nghiệm thực tế là điều quan trọng.

Đồng thời, động thái này đã góp phần quảng cáo một cách tự nhiên vũ khí của Nga, nhưng sâu xa hơn là để phủ nhận một cách tế nhị và kịp thời các lời ám chỉ của Thủ tướng Armenia.

Thứ hai, tên lửa Iskander có thể hủy diệt các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 500km hoặc hơn nữa, khiến cho kẻ địch hoàn toàn bất ngờ.

Cần phải tính toán rằng căn cứ không quân Khmeimim đang nằm trong sự theo dõi sát sao từ phía Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, cũng như các băng nhóm khủng bố, nhằm phát hiện khi nào các máy bay của Không quân Nga cất cánh và mục tiêu của chúng là ở đâu để dễ bề ứng phó.

Trong khi đó, tổ hợp tên lửa Iskander có thể bất ngờ ra đòn "phủ đầu" chớp nhoáng để đối phương không kịp phản kháng. Vì thế, sự có mặt và việc sử dụng những tổ hợp tên lửa "Iskander-M" tại Syria quan trọng ngang ngửa với lực lượng không quân chiến đấu là điều hoàn toàn có thể hiểu được.