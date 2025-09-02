Tên lửa hành trình Lanca Ba Lan đưa mọi mục tiêu tại Kaliningrad vào tầm ngắm

Tại triển lãm quốc phòng MSPO 2025, công ty WB GROUP của Ba Lan, vốn nổi tiếng với máy bay không người lái, sẽ trình làng dự án phát triển tên lửa hành trình Lanca (còn gọi là Spear).

Những bức ảnh về tên lửa hành trình đã được người đam mê quân sự với biệt danh @ArkadiuszMolis1 đăng tải trên mạng xã hội X của mình, nhân vật trên đã có cơ hội tham quan triển lãm một ngày trước khi sự kiện chính thức bắt đầu.

Dựa trên những bức ảnh được công bố, tên lửa hành trình mới được thiết kế để phóng từ đất liền/biển. Quả đạn có cánh gập và tầng sơ tốc nhiên liệu rắn, cần thiết để giúp quả đạn đạt độ cao và tốc độ ban đầu trước khi kích hoạt động cơ phản lực chính.

Ngoài ra tên lửa còn có một khía đặc biệt ở phía trước mũi, có thể chỉ ra việc sử dụng đầu tự dẫn hoặc hệ thống dẫn đường quang học để định hướng địa hình nhằm tấn công chính xác hơn.

Tên lửa hành trình Lanca do Tập đoàn WB của Ba Lan phát triển.

Thật khó để đánh giá tầm bắn và đầu đạn mà tên lửa có thể mang theo từ bức ảnh mô hình, vì đây nhiều khả năng chỉ là minh họa thu nhỏ chứ không phải bản sao có kích thước đầy đủ.

Thông tin chi tiết hơn về tên lửa hành trình mới sẽ được công bố sau khi triển lãm MSPO 2025 khai mạc, sự kiện này sẽ được nhiều phóng viên quân sự đưa tin.

Nhưng ngay lúc này, nhiều ý kiến cho rằng vũ khí mới của Ba Lan sẽ gây áp lực cực lớn lên khu vực Kaliningrad của Nga, bởi đủ khả năng tung đòn tấn công chính xác với uy lực cao.

Đây không phải là dự án tên lửa đầu tiên của WB GROUP. Chính công ty này, cùng với Hanwha Aerospace của Hàn Quốc sẽ xây dựng một cơ sở sản xuất chung tại Ba Lan cho tên lửa CGR-080 độ chính xác cao cỡ 239 mm, dành cho hệ thống pháo phản lực dẫn đường K239 Chunmoo và phiên bản cải tiến Homar-K của Ba Lan.