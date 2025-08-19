Tên lửa Flamingo là mục tiêu khó khăn cho các hệ thống phòng không hạng nhẹ

Các chuyên gia quân sự cho biết, tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine do FirePoint phát triển là mục tiêu khó khăn đối với các hệ thống phòng không hạng nhẹ do khối lượng lớn, lên tới 6 tấn.

Theo các nhà phân tích, ngay cả khi tên lửa này đi vào vùng tiêu diệt của tên lửa phòng không có điều khiển (SAM), khả năng phá hủy thành công nó vẫn ở mức khá thấp.

Khối lượng lớn và các đặc điểm thiết kế của Flamingo, bao gồm cả khả năng bảo vệ khỏi tác chiến điện tử (EW), giúp nó chống chịu được tác động của các hệ thống phòng không hạng nhẹ.

Được trang bị đầu đạn nặng tới 1.150 kg và có tầm bắn hơn 3.000 km, tên lửa này có khả năng tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt, đồng thời vẫn là một mục tiêu rất khó bị đánh chặn.

Tên lửa hành trình Flamingo đã được Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng trong tình huống thực chiến.

Trước đó truyền thông Ukraine, bao gồm cả truyền hình nhà nước, đã công bố đoạn phim ghi lại cảnh sử dụng tên lửa hành trình Flamingo trong tình huống chiến đấu, khẳng định nó đã được sử dụng để chống lại các mục tiêu ở Nga.

Các chuyên gia lưu ý rằng những đặc điểm như vậy sẽ nâng cao tiềm lực quân sự của Ukraine, tạo ra những thách thức mới cho các hệ thống phòng không cả tầm cao cũng như tầm thấp do Nga chế tạo.

Sự kết hợp giữa tên lửa hành trình Flamingo với tên lửa đạn đạo Sapsan dự kiến sẽ mang lại cho Ukraine năng lực răn đe cực mạnh, đủ khả năng gây hại cho cơ sở hạ tầng trọng yếu của Nga.