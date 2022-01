Tên cướp ngân hàng cho bạn gái 1,3 tỷ, cho lái xe 136 triệu, nhờ em trai chôn 400 triệu

Chiều 24/1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam Trần Thị Thu Thuỷ, bạn gái Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, HKTT tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) để điều tra Thuỷ về tội che giấu tội phạm.

Theo nguồn tin của PV báo Đại đoàn kết từ cơ quan chức năng, sau khi cướp được tiền, Nam đưa cho bạn gái Trần Thị Thu Thuỷ (22 tuổi, ở tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) 3 cọc tiền 500.000 đồng, 2 cọc tiền 200.000 đồng, 10 cọc tiền 100.000 đồng và 2 cọc tiền 50.000 đồng. Số tiền còn lại, Nam cho vào ba lô cùng số vũ khí quân dụng rồi tiếp tục lẩn trốn.



Theo cơ quan công an, Trần Thị Thu Thủy khai nhận sau khi được Nam đưa cho tiền, Thủy vào nội thành Hải Phòng mua 1 điện thoại di động Iphone 13 Promax, 1 máy tính Macbook Air, trang sức, mỹ phẩm hết gần 100 triệu đồng, gửi vào tài khoản cá nhân 20 triệu đồng và 1,24 tỷ đồng còn lại, Thuỷ đem gửi cho bạn gái cùng ở tại thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) giữ hộ.



Số tiền hơn 1,2 tỷ đồng công an thu giữ từ bạn gái của Nam.

Ngoài ra, theo xác định từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, em trai Nam mặc dù giúp Nam chôn giấu 400 triệu đồng nhưng không biết đó là tài sản do Nam phạm tội nên được xem xét miễn trách nhiệm hình sự.



Đối với lái xe Nguyễn Mạnh Hùng mặc dù xác định có hành vi chở Nam đi cướp, đi trốn và được trả công 136 triệu đồng nhưng anh Hùng không biết Nam là đối tượng cướp. Số tiền công trả hậu hĩnh do Nam nói vừa trúng vụ mua bán kim cương nên thưởng cho anh Hùng. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cướp, anh Hùng đã chủ động phối hợp cùng cơ quan công an điều tra, truy vết đối tượng cướp.



Trước đó, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 7/1, tại Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Nguyễn Văn Nam bịt kín mặt, đeo ba lô đen, đầu đội mũ lưới chai bất ngờ xông vào ngân hàng rút súng đe doạ bảo vệ, nhân viên ngân hàng, rồi cướp số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Sau đó, Nam ra ngoài cửa cướp xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn. Sau khi bỏ chạy đến khu vực bờ đê cầu Tân Vũ- Lạch Huyện, để cắt đuôi sự truy tìm của lực lượng chức năng, Nam đã bỏ lại chiếc xe máy trên rồi nhanh chân tẩu thoát.

Công an TP Hải Phòng đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập tài liệu, chứng cứ, lần tìm manh mối, truy vết sự lẩn trốn của đối tượng.

Đến sáng 9/1, Nam đã bị bắt khi đang ẩn náu tại tổ dân phố 3, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên.

Cùng với việc bắt giữ đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ trên người đối tượng 1 khẩu súng colt, 40 viên đạn, 1 khẩu súng bắn đạn chì dạng rút và 800 triệu đồng và 1 xe mô tô phân khối lớn, báo SGGP lược lại thông tin vụ án.





