Techcombank lãi kỷ lục, nhân viên có thu nhập bao nhiêu?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 7.802 tỷ đồng, tăng 38,7%. Sau thuế, lợi nhuận nhà băng ở mức hơn mức 6.277 tỷ đồng, tăng 38,3%. Nhờ đó, quý I/2024 vượt quý II/2022 trở thành ba tháng có lãi cao kỷ lục trong lịch sử của Techcombank. Ngoài ra, lãi trước thuế trong ba tháng đầu năm của Techcombank cũng đứng thứ hai trong toàn bộ hệ thống ngân hàng, sau Vietcombank.

Ba tháng đầu tiên, thu nhập từ lãi thuần của nhà băng tăng hơn 30%, từ 6.526 tỷ lên hơn 8.499 tỷ đồng. Hoạt động chứng khoán đầu tư cũng mang đến lợi nhuận nghìn tỷ cho nhà băng so với khoản lỗ hơn 30 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động kinh doanh ngoại hối của Techcombank cũng thoát lỗ, ghi nhận lãi thuần hơn 544 tỷ đồng.

Lãi thuần từ dịch vụ của Techcombank cũng đem về hơn 2.100 tỷ đồng, tăng trưởng 11,7%. Động lực tăng trưởng mảng này đến từ dịch vụ thanh toán, tiền mặt cũng như dịch vụ môi giới kinh doanh chứng khoán.

Quý I/2024, có hơn 11.500 cán bộ, nhân viên làm việc tại Techcombank, hưởng thu nhập trung bình 49 triệu đồng/tháng. Ảnh: Techcombank

Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh khác của Techcombank lỗ 3 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi 1.057 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Song, điều này không làm ảnh hưởng quá nhiều đến mức lợi nhuận kỷ lục nhà băng ghi nhận trong quý đầu năm 2024.

Trong bối cảnh ngân hàng "ăn nên làm ra", thu nhập của cán bộ, nhân viên Techcombank cũng tỷ lệ thuận. Theo số liệu thể hiện trên báo cáo tài chính, năm qua, 11.556 cán bộ, nhân viên nhà băng nhận mức tiền lương bình quân 41 triệu đồng/tháng. Tính thêm phụ cấp và thu nhập khác, thu nhập lên đến 49 triệu đồng/tháng, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 3 triệu đồng.

Trên thực tế, quỹ phụ cấp và thu nhập khác của nhân viên Techcombank trong ba tháng đầu năm tăng không đáng kể, từ 1.699 tỷ đồng lên 1.704 tỷ đồng. Tuy nhiên, bình quân thu nhập đầu người tại nhà băng tăng đến từ việc Techcombank cắt giảm 670 nhân sự so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm nay, Techcombank đặt mục tiêu lợi nhuận là 27.100 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm; dư nợ tín dụng đạt 616.031 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến kiểm soát dưới 1,5%. Theo Tổng giám đốc Jens Lottner, Techcombank hoàn toàn tự tin đạt được mục tiêu tài chính và kiểm soát nợ xấu dưới 1,5% - mức lành mạnh so với các đối thủ.