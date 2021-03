Tàu Việt Nam vượt tắc "thần kỳ" ở kênh đào Suez và chia sẻ của "ông Tây" mê tranh cổ động Việt

Tàu container khổng lồ Ever Given mắc kẹt tại kênh đào Suez từ ngày 23/3 hiện chỉ dịch chuyển một chút vào đêm 27/3, mặc cho đội cứu hộ đã làm bánh lái hoạt động thành công. Kỳ vọng giải phóng kênh đào này trước ngày 28/3 đã lụi tắt.



Những chiếc xe Kia mới, nhiều thùng bia Heineken, động vật sống cùng hàng tỷ USD dầu thô và các hàng hóa khác vẫn kẹt ở kênh Suez. Đây có lẽ là vụ "tắc đường" tốn kém nhất lịch sử, dự tính thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu khoảng 400 triệu USD mỗi giờ, theo Politico.

Một số tàu chở dầu đã phải lựa chọn phương án đi quanh mũi Hảo vọng ở châu Phi, kéo dài hành trình thêm vài tuần nữa, và đi qua vùng biển nổi tiếng về nguy cơ cướp biển.

Trong khi đó, trên Twitter vào ngày 26/3 đã xuất hiện một tweet cực kỳ hóm hỉnh và gây bão mạng xã hội: "BREAKING: Vietnamese ships have found a way through the Suez Canal", tạm dịch: "ĐỘT PHÁ: Tàu Việt Nam đã tìm được đường đi qua kênh đào Suez" được chia sẻ bởi tài khoản @stevejacksonHN - một người Anh đã từng sinh sống và làm việc tại Việt Nam 15 năm.

Trên hình là các tàu chở hàng mang cờ Việt Nam vượt qua tàu Ever Given bằng cách... đi trên bờ - một hình ảnh minh họa vô cùng hài hước mà chỉ có ai đã từng đến Việt Nam mới hiểu được vì người Việt Nam sẽ có đủ mọi cách để vượt qua "đặc sản" tắc đường vẫn diễn ra mỗi ngày.

Đáng chú ý, người chia sẻ lại dòng trạng thái này là ông Dominic Scriven, Chủ tịch quỹ Dragon Capital, một người đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam gần 30 năm, với nội dung như sau: "Bạn phải sống ở Việt Nam mới hiểu được đầy đủ điều này".

Ông Dominic Scriven quốc tịch Anh, tốt nghiệp Đại học Exeter Anh quốc năm 1985 với hai bằng đại học chuyên ngành Luật và Xã hội. Ông có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư ở châu Âu và châu Á, làm việc với nhiều công ty Anh, Mỹ và Trung Quốc.

Từ những năm 90 của thế kỷ trước, khi mà Việt Nam vẫn còn một là thị trường sơ khai, Dominic Scriven đã cảm thấy yêu và chọn ở lại Việt Nam để sống và làm việc. Năm 1992, ông theo học tiếng Việt ở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, sau đó đồng sáng lập Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital năm 1994.

Sau gần 30 năm và trải qua 3 cuộc khủng hoảng kinh tế, ông đã chèo lái con thuyền đưa Dragon Capital trở thành quỹ nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, chủ yếu đầu tư vào những cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Năm 2014, ông Dominic Scriven đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho các đóng góp xuất sắc của ông cho thị trường tài chính Việt Nam.



Ông Dominic Scriven tại văn phòng

Dominic Scriven nổi bật bởi mái tóc dài buộc đằng sau và thường được gọi là "ông tây tóc đuôi ngựa". Nhưng điều đáng chú ý nhất ở "ông Tây" này là sự say mê các bức tranh cổ động của Việt Nam.

"Ấn tượng về Việt Nam của tôi hồi đó thật lạ. Đặc biệt là Hà Nội. Tôi bị "ám ảnh" bởi tranh cổ động của các bạn ngay từ khi đặt chân đến Hà Nội. Những con phố Hà Nội hồi đó không có nhiều màu sắc như bây giờ, đèn điện quảng cáo cũng không, chỉ có màu mà tôi gọi là "màu tranh cổ động".

Do có nhiều tranh cổ động được vẽ bằng tấm lớn ở nhiều phố, tôi rất ấn tượng và tìm hiểu về thể loại tranh này. Sau đó, tôi thấy rất tiếc khi chính người Việt Nam không đánh giá cao giá trị mỹ thuật của tranh cổ động" - Dominic kể trong một bài phỏng vấn.

Sống ở Việt Nam 30 năm, Dominic nói tiếng Việt như một người Việt thứ thiệt và phân nào cách sống cũng được "Việt hóa".

"Tôi đã được "Việt hoá" tới trình độ ăn được... mắm tôm. Tất nhiên không phải là thịt cầy, tôi không ăn thịt chó. Tuy nhiên, tôi thích các món ăn Việt Nam, nhất là món phở. Món ăn Việt Nam vừa tươi, vừa đa dạng, lại có lợi cho sức khoẻ, cho nên tôi cũng đang “hướng dẫn” cho bạn bè trên thế giới thích món ăn Việt Nam" - Dominic trả lời phỏng vấn.



Đồng thời, "ông Tây" này cũng cho biết: "Đã sống và làm việc ở Việt Nam thì tín ngưỡng được xem là văn hóa, đó là điều tất yếu. Chẳng hạn, tháng 7 âm lịch – tháng ngâu - hầu hết các doanh nghiệp sẽ không thực hiện ký hợp đồng đầu tư và tôi cũng thế. Hay khi làm nhà, tôi cũng phải nhờ thầy phong thủy đến xem hướng nhà, nhà mới xây xong cũng phải mời thầy đến nối long mạch và trong nhà cũng có ban thờ..."

Bên cạnh hoạt động đầu tư, Dominic Scriven còn là người sáng lập và tài trợ chính cho tổ chức bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã WAR (Wildlife At Risk) tại Việt Nam.

Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times tại London, ông Dominic Scirenve nói: "Việt Nam là cuộc sống của tôi. Dragon Capital là cuộc sống của tôi. Đó là tất cả của chúng tôi. Vậy nên chúng tôi ở đó và xắn tay áo lên để làm việc".

Kỳ vọng vào "con hổ Việt Nam" của ông Dominic Scriven đã phần nào được hiện thực hóa. 25 năm hình thành và phát triển, ngành chứng khoán Việt Nam đang bắt đầu bước qua một chu kỳ phát triển mới mạnh mẽ hơn bao giờ hết.