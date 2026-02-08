Tàu Thần Long tái sử dụng bay cùng tham vọng vũ trụ

Trung Quốc đẩy mạnh tham vọng bay vũ trụ tái sử dụng với một nhiệm vụ thử nghiệm bí mật khác

Trung Quốc vừa thực hiện một bước tiến mới trong tham vọng phát triển hệ thống vũ trụ tái sử dụng, với việc phóng tàu không gian thử nghiệm Shenlong vào quỹ đạo.

Đây là chuyến bay thứ 4 của loại phương tiện này từ 2020, tất cả đều xuất phát từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền bằng tên lửa Trường Chinh-2F.

Dù chưa công bố tên chính thức hay thông số kỹ thuật, cộng đồng yêu thích vũ trụ thường gọi phương tiện này là Shenlong, nghĩa là “Thần Long”, phản ánh tính bí mật và tầm quan trọng chiến lược của nó.

Giới chức Bắc Kinh tiếp tục khẳng định đây chỉ là một “nhiệm vụ xác minh công nghệ”, nhằm phục vụ nghiên cứu và ứng dụng hòa bình ngoài không gian.

Truyền thông Trung Quốc mô tả chuyến bay là một phần trong nỗ lực mở rộng khả năng hệ thống trên quỹ đạo, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu hỗ trợ kỹ thuật cho việc sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình.

Các chuyến bay trước và bước tiến công nghệ

Chuyến bay đầu tiên của Shenlong diễn ra ngày 4/9/2020, kéo dài 2 ngày trước khi hạ cánh an toàn, đặt nền móng cho các nhiệm vụ tham vọng hơn sau đó. Giới chức Trung Quốc khi ấy coi đây là cột mốc quan trọng, mở ra khả năng tiếp cận quỹ đạo rẻ hơn và hiệu quả hơn.

Tiếp đó, ngày 5/8/2022, một phương tiện thứ hai được phóng lên và ở lại quỹ đạo suốt 276 ngày, trước khi hạ cánh ngày 8/5/2023. Đến 14/12/2023, chuyến bay thứ 3 được thực hiện, kéo dài 268 ngày và trở về tháng 9/2024. Nhiệm vụ này cho thấy những tiến bộ về hệ thống bảo vệ nhiệt và năng lượng dài hạn.

Trong chuyến bay thứ 3, các mạng lưới theo dõi độc lập tại Mỹ phát hiện tín hiệu vô tuyến trên bầu trời Bắc Mỹ, làm dấy lên nghi ngờ rằng Shenlong có thể được sử dụng như một nền tảng tình báo tín hiệu di động và tái sử dụng.

Bắc Kinh không bình luận về thông tin này, song dữ liệu khiến nhiều chuyên gia nghi ngờ chương trình mang tính lưỡng dụng, vừa dân sự vừa quân sự.

So sánh với chương trình X-37B của Mỹ

Dù tiến bộ nhanh chóng, Trung Quốc vẫn đi sau Mỹ trong lĩnh vực tàu vũ trụ tái sử dụng. Không quân Vũ trụ Mỹ đã triển khai tàu X-37B từ năm 2010 và hiện đang thực hiện nhiệm vụ thứ 8, bắt đầu ngày 21/8/2025 bằng tên lửa Falcon 9 tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy.

Trong lần bay này, X-37B mang theo cảm biến quán tính lượng tử có hiệu suất cao nhất từng được đưa vào không gian, cho phép định vị chính xác ngay cả khi không có tín hiệu GPS.

Ngoài ra, tàu còn thử nghiệm công nghệ liên lạc laser giữa các vệ tinh, có khả năng chống gây nhiễu và đánh chặn tốt hơn so với liên lạc vô tuyến truyền thống. Các nhà quan sát nghiệp dư tại Mỹ cũng ghi nhận việc tàu thả một vệ tinh phụ nhỏ ngay sau khi vào quỹ đạo.