Tàu chiến Mỹ bất ngờ bốc cháy ngoài khơi Nhật Bản

Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG), vụ cháy bùng phát ngày 20/8 ở phần mũi của tàu chiến USS New Orleans dài 208m. Hạm đội 7 của Mỹ đã xác nhận vụ việc.

"Khói bốc lên từ mũi tàu, nhưng cho đến nay vẫn chưa có yêu cầu sơ tán thủy thủ đoàn", một quan chức JCG nói với đài truyền hình NHK . Một phát ngôn viên của Hải quân Mỹ xác nhận, chưa có lệnh sơ tán nào được đưa ra.

Đoạn video được NHK công bố cho thấy, tàu New Orleans neo đậu ngoài khơi Căn cứ Hải quân White Beach (Okinawa), và được hai tàu kéo sử dụng vòi rồng phun nước vào phần mũi tàu bị cháy.

Tàu chiến USS New Orleans được lực lượng Nhật Bản phun nước dập lửa. (Ảnh: Star and Stripes)

(Nguồn: NHK)

JCG cho biết, một trong những tàu của lực lượng này gần tàu Mỹ đang tham gia nỗ lực kiểm soát đám cháy.

Hiện chưa có thương tích hoặc sự cố tràn dầu nào được báo cáo. Chưa rõ ngọn lửa bắt nguồn từ bên ngoài hay bên trong con tàu. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.