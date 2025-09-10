Tập thể dục có giải độc được rượu bia?

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Ninh, Phó Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, luyện tập thể dục thể thao thường xuyên là phương pháp hiệu quả giúp cải thiện sức khỏe tổng thể, hỗ trợ chức năng gan, tăng cường tuần hoàn, hô hấp, bài tiết và tiêu hóa. Đây cũng là những hệ thống quan trọng trong quá trình đào thải độc tố , bao gồm cả cồn từ rượu bia.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, sau khi uống rượu bia, việc tập luyện nhẹ nhàng kết hợp với uống nhiều nước có thể giúp cơ thể loại bỏ cồn nhanh hơn. Đặc biệt, các bài tập cardio cường độ trung bình (chạy bộ, nhảy…) kéo dài 45–60 phút có thể kích thích quá trình trao đổi chất, hỗ trợ gan làm việc hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh nhấn mạnh: "Không nên nhầm tưởng rằng tập thể dục có thể 'xóa sổ' hoàn toàn tác hại của bia rượu. Tập luyện không phải là giấy thông hành để uống bia rượu thả ga”.

Nhiều người tin rằng chăm chỉ luyện tập thể thao có thể giảm tác hại của rượu bia.

Tập luyện thế nào mới đúng?

Chuyên gia khuyến cáo, để tập luyện đạt hiệu quả và không gây phản tác dụng, cần kết hợp với chế độ dinh dưỡng khoa học, phù hợp với thể trạng, tuổi tác và mục tiêu cá nhân.

Trước khi tập: Ăn nhẹ bằng thực phẩm dễ tiêu hóa, giàu carbohydrate để tránh kiệt sức.

Trong khi tập: Uống đủ nước để duy trì hiệu suất và ổn định sức khỏe.

Sau khi tập: Bổ sung dinh dưỡng đúng cách để phục hồi năng lượng, hỗ trợ xây dựng cơ bắp.

Đặc biệt, những người có bệnh lý nền (xương khớp, tim mạch, huyết áp, gan...) cần tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi lựa chọn hình thức vận động và thực đơn dinh dưỡng.

Rượu bia tàn phá cơ thể thế nào?

Việc tiêu thụ rượu bia thường xuyên có thể gây ra hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng đến sức khỏe:

Gan: Rượu bia là "gánh nặng" hàng đầu cho gan – cơ quan chính trong việc chuyển hóa và thải độc. Uống lâu dài gây gan nhiễm mỡ , xơ gan, thậm chí ung thư gan .

Thần kinh: Làm tổn thương chất trắng, bao myelin trong não, gây suy giảm trí nhớ, loạn thần, tê bì chân tay, rối loạn hành vi.

Xương khớp: Rượu bia thúc đẩy quá trình thoái hóa khớp , thậm chí có trường hợp phải thay khớp vì tổn thương nghiêm trọng.

Tiêu hóa: Gây viêm loét dạ dày , đại tràng, viêm tụy cấp và hội chứng trào ngược.

Tim mạch: Chỉ 1,1 lít bia có thể khiến huyết áp tăng thêm 2,4 mmHg; người uống thường xuyên có nguy cơ cao hơn người không uống đến 7 mmHg.

Tăng cân: Một lon bia 350ml chứa khoảng 150 calo. Lượng calo "rỗng" này tích tụ theo thời gian gây tăng cân mất kiểm soát.

Quan trọng hơn, khi rượu bia vào cơ thể, các cơ quan buộc phải "dồn lực" để xử lý cồn, làm gián đoạn quá trình chuyển hóa chất – một yếu tố then chốt trong duy trì sức khỏe.

Tập thể dục tốt nhưng không phải “bùa hộ mệnh” của bia rượu

Rõ ràng, rèn luyện thể chất mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe, từ cải thiện trao đổi chất đến tăng cường miễn dịch. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc cơ thể sẽ “vô hiệu hóa” được mọi tác hại của rượu bia chỉ nhờ tập luyện.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Ninh nhấn mạnh: “Tập thể dục là để khỏe mạnh, không phải là cái cớ để uống bia rượu không kiểm soát”.

Muốn bảo vệ sức khỏe bền vững, hãy duy trì lối sống lành mạnh: ăn uống điều độ, vận động thường xuyên và hạn chế tối đa rượu bia. Tập luyện không thể là “tấm lá chắn” nếu chính bạn đang chủ động đưa độc tố vào cơ thể mỗi ngày.



