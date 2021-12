Tăng ham muốn tình dục, giảm đường huyết bằng "đặc sản 4.500 tuổi" có nhiều ở Việt Nam

Cà ri có nguồn gốc từ khoảng 2.500 trước Công nguyên ở khu vực Pakistan ngày nay. Giờ đây, món ăn này đã phổ biến khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Cả hạt, lá và thân của cây cà ri đều có thể sử dụng được.

Một nghiên cứu của trường Đại học Y khoa King George tại Lucknow (Ấn Độ) cho thấy chiết xuất từ hạt cà ri có khả năng cải thiện chức năng tình dục ở nam giới.

Nghiên cứu đã cho 100 người đàn ông trong độ tuổi từ 35 - 60 sử dụng 500mg hạt cà ri mỗi ngày trong vòng 3 tháng.

Sau tuần thứ 8, các nhà khoa học nhận thấy tinh trùng của những người đàn ông này đã di chuyển nhanh hơn đáng kể.

Bên cạnh đó, ham muốn tình dục, sự tỉnh táo về tinh thần và sức khỏe tim mạch cũng được tăng cường.

Theo ước tính, 1/7 đôi vợ chồng ở Anh bị ảnh hưởng bởi vô sinh, trong đó 7% nguyên nhân đến từ nam giới.

Nhóm nghiên cứu cho biết: "Hạt cà ri an toàn và hiệu quả trong việc cải thiện nồng độ testosterone (hormone nam giới) và giúp tinh trùng khỏe mạnh hơn".

Trước đó, chiết xuất từ hạt cà ri cũng được chứng minh có khả năng cải thiện chức năng tình dục ở phụ nữ.

Một số tác dụng khác của cà ri

Giảm lượng đường trong máu

Cà ri có tác dụng giảm đường huyết.

Các chế phẩm làm từ hạt cà ri đã được nghiên cứu có tác dụng cải thiện lượng đường trong máu ở những bệnh nhân tiểu đường.

Một thử nghiệm ngẫu nhiên trên 140 người được công bố vào năm 2015 cho thấy việc tiêu thụ 10g bột cà ri mỗi ngày có thể làm giảm sự tiến triển từ tiền tiểu đường thành tiểu đường tuýp 2.

Tăng lượng sữa mẹ

Trà làm từ thân, lá hoặc hạt cà ri là những phương pháp dân gian phổ biến để kích thích tăng tiết sữa mẹ.

Hạt cà ri có chứa các hợp chất chống viêm như chất chống oxy hóa flavonoid có thể giúp giảm triệu chứng của một số tình trạng viêm như hen suyễn.



Giảm cholesterol

Một đánh giá của 12 nghiên cứu ghi nhận cà ri có khả năng làm giảm đáng kể lượng cholesterol ở những người bị tiền tiểu đường và tiểu đường tuýp 2.



Ngăn ngừa ung thư

Các nghiên cứu trong ống nghiệm đã chứng minh chiết xuất cây cà ri có thể tiêu diệt một số tế bào ung thư như ung thư hạch và ung thư vú.



Chữa đau bụng kinh

Kinh nghiệm dân gian thường dùng hạt cà ri và trà cà ri để chữa đau bụng kinh.

Tác dụng phụ của cà ri

Cà ri có thể gây ra một số tác dụng phụ như tiêu chảy, chóng mặt, đầy hơi. Ngoài ra, nếu sử dụng một lượng lớn cà ri cũng có thể làm hạ đường huyết. Do đó, bệnh nhân tiểu đường nếu muốn sử dụng cà ri để điều trị bệnh cần có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.

Cà ri cũng có thể làm giảm nồng độ kali trong máu. Những người đang sử dụng các loại thuốc giảm nồng độ kali như thuốc lợi tiểu và những người bị bệnh tim nên cân nhắc sử dụng cà ri.

Cà ri cũng có thể gây dị ứng ở những người có tiền sử dị ứng.

(Tổng hợp: The Sun, CNN, Health Line, Very Well Health)

