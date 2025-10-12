Tan mộng World Cup, NHM Indonesia đòi "trảm" HLV Kluivert

Thất bại 0-1 trước đội tuyển Iraq đã chính thức khép lại hành trình của Indonesia trong vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, khiến người hâm mộ nơi đây rơi vào cảm xúc thất vọng tràn trề. Với kết quả này, không chỉ giấc mơ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của hàng triệu người hâm mộ Indonesia bị đập tan, mà HLV Patrick Kluivert cũng trở thành mục tiêu chỉ trích nặng nề từ các cổ động viên.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, mạng xã hội Indonesia như bùng nổ với làn sóng yêu cầu sa thải HLV người Hà Lan. Hashtag #KluivertOut nhanh chóng thu hút sự chú ý, trở thành một trong những chủ đề hot nhất trên các nền tảng như X và Instagram, với hàng loạt bình luận từ người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng về chiến lược và lựa chọn nhân sự của ông Kluivert.

Thất bại 0-1 trước Iraq khiến Indonesia tan mộng VCK World Cup 2026.

Nhiều cổ động viên cho rằng Kluivert đã không thể đáp ứng kỳ vọng, đặc biệt trong những trận đấu quyết định. Họ chỉ trích cuộc chơi thiếu sáng tạo và khả năng đọc trận đấu của ông. Một số ý kiến thậm chí khẳng định rằng Indonesia đã đánh mất bản sắc thi đấu máu lửa vốn có, điều mà HLV tiền nhiệm Shin Tae-yong đã xây dựng thành công.

Trước đó, Indonesia đã có một hành trình ấn tượng, trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á tiến đến vòng loại thứ tư. Với hai trận thua liên tiếp trước Ả Rập Xê Út và Iraq, giấc mơ World Cup hiện giờ chỉ còn là kỷ niệm. Các cổ động viên chia sẻ: "Chúng tôi từng tin tưởng vào Kluivert, nhưng thực tế lại khác xa mong đợi. Indonesia cần một nhà cầm quân hiểu bóng đá châu Á."

Bảng đấu của Indonesia hiện rõ ràng là cuộc cạnh tranh giữa Ả Rập Xê Út và Iraq, với Iraq sẽ chính thức có vé nếu giành chiến thắng, trong khi Ả Rập Xê Út chỉ cần hòa để tiếp tục hành trình. Mặc dù bị loại, nhưng hành trình của Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 vẫn được nhìn nhận như một cột mốc quan trọng, thể hiện sự tiến bộ của bóng đá nước này. Tuy nhiên, sự chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào Kluivert cho thấy rằng người hâm mộ mong chờ một sự thay đổi lớn về cả lối chơi lẫn phương hướng phát triển.

Trong tình hình căng thẳng này, tương lai của HLV Patrick Kluivert đang trở thành đề tài nóng bỏng nhất của bóng đá Đông Nam Á hiện nay.