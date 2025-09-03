Tâm nguyện dang dở của Ngọc Trinh

Người cô tận tụy với học trò

Ngày 1/9, thông tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 52 khiến nhiều nghệ sĩ bàng hoàng. Theo thông tin từ gia đình, tang lễ của NSƯT Ngọc Trinh được tổ chức tại Nhà tang lễ TP.HCM.

Gia đình yêu cầu khách viếng không chụp ảnh, quay phim hay livestream tại tang lễ. Lễ nhập quan diễn ra lúc 19h ngày 1/9, lễ động quan lúc 14h ngày 4/9. Linh cữu nữ nghệ sĩ sẽ được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

Từ khuya 1/9, nhiều đồng nghiệp và học trò đội mưa đến tiễn biệt NSƯT Ngọc Trinh. Trong số đó có Thanh Bình, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2024, sinh viên lớp Diễn viên Điện ảnh - Truyền hình K24, Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Bình là một trong những học trò cuối cùng gắn bó với Ngọc Trinh trên giảng đường.

Trong ký ức của Thanh Bình, NSƯT Ngọc Trinh tuy nghiêm khắc nhưng luôn yêu thương học trò, giống như người mẹ thứ hai.

Thanh Bình (áo hồng) chia sẻ kỷ niệm với NSƯT Ngọc Trinh.

Thanh Bình cho biết những ngày đầu nhập học, cô từng bị Ngọc Trinh mắng đến bật khóc vì còn non nghề, chưa có nhiều trải nghiệm. “Sau này tôi mới hiểu cô thương học trò, sợ sau này tôi ra trường, hình ảnh diễn không tốt bị khui lại. Cô nghiêm khắc là để bảo vệ chúng tôi”, Bình kể.

Khi lên lớp, NSƯT Ngọc Trinh nghiêm khắc, thường nhắc nhở, nhưng bên ngoài lại ân cần, luôn tìm cách bảo vệ học trò. “Cô thường nói rằng, ai 'đụng' gì cứ báo với cô, cô sẽ đứng ra bảo vệ. Có lúc cô dạy mà quên ăn, quên uống, chỉ lo cho học trò”, cô xúc động kể lại.

Kỷ niệm mà Thanh Bình nhớ nhất là khi cô tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024. Vì lịch học trùng với thời gian vào nhà chung, Thanh Bình sợ khó qua môn. NSƯT Ngọc Trinh đã tạo điều kiện giúp cô theo đuổi ước mơ.

“Tôi xin phép bảo lưu 1,5 tháng. Cô nói sẽ ủng hộ, tạo điều kiện cho em, nhưng yêu cầu khi nào ở TPHCM tôi phải tranh thủ về trường tập bài. Tôi nhớ đêm chung khảo ở Hà Nội, chỉ còn một tiếng nữa lên sân khấu, cô nhắn tin hỏi thăm: ‘Con gái thi sao rồi?’. Tôi xúc động bật khóc. Lúc đầu còn sợ cô nghiêm khắc, nhưng hóa ra cô thương tôi như mẹ", Thanh Bình kể thêm.

Sau đêm chung kết, khi dừng lại ở top 25, Thanh Bình nhắn tin cảm ơn cô giáo. "Lúc đó, cô trả lời: ‘Cô hãnh diện vì con gái, trải nghiệm đầu đời tuyệt vời quá’. Đó là tin nhắn cuối cùng em nhận từ cô”, Thanh Bình rưng rưng nhớ lại.

Ngọc Trinh còn được học trò nhận định là người cô hết lòng. Cô giáo thường xuyên nhắn tin, gọi điện, họp lớp để chọn bài tập, thậm chí còn quay video, lưu giữ hình ảnh học trò. “Cô thương chúng tôi lắm, nghiêm trong lớp nhưng ra ngoài thì bao dung. Nhìn lại, tụi em vẫn tự trách vì thời gian gần đây không thấy cô nhắn tin, mà cũng không hỏi thăm nhiều hơn”, Bình bày tỏ.

Về những ngày cuối đời của NSƯT Ngọc Trinh, thầy chủ nhiệm của Thanh Bình kể Ngọc Trinh thấy khó thở sau khi tập thể dục. Gia đình đưa cô đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 và sức khỏe chuyển xấu.

“Em nghe thầy chủ nhiệm nói cô nhập viện từ ngày 23-24/8. Cô hôn mê từ khi vào viện, không kịp nhắn nhủ gì. Đến trưa 1/9 thì cô ra đi. Thầy trò, bạn bè ai cũng bàng hoàng”, Bình cho hay.

Với Thanh Bình, dù chỉ có một năm được học với Ngọc Trinh, nhưng đó là quãng thời gian đáng quý. “Em thấy cô như một người mẹ thứ hai, vừa dạy nghề, vừa dạy cách sống. Cô thương học trò, nhiều khi hơn cả thương bản thân. Em sẽ nhớ mãi cô”, Thanh Bình chia sẻ thêm.

Nhiều dự định dang dở

Có mặt tại tang lễ của Ngọc Trinh, diễn viên Hữu Tiến cho biết lần cuối anh gặp nữ nghệ sĩ là vào tháng 5. Anh ra Hà Nội ủng hộ Ngọc Trinh trong kỳ thi ở Đại học Sân khấu Điện ảnh. Nam nghệ sĩ nói cả hai vẫn trao đổi về chuyện nghề sau buổi gặp vào tháng 5.

Khoảng mười ngày trước khi Ngọc Trinh nhập viện, cả hai ít liên lạc hơn. Đến khi nghe đồng nghiệp bệnh nặng, Hữu Tiến bàng hoàng. Trưa 1/9, khi nhận tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời, anh lặng người. "Tin nhắn của Trinh còn trách tôi bận rộn, hẹn không gặp. Nghĩ tới dự định dang dở của Trinh, tôi xót xa lắm", nam nghệ sĩ chia sẻ ở tang lễ.

Hữu Tiến cho biết Ngọc Trinh ấp ủ kế hoạch sang nước ngoài thăm mẹ vào tháng 9 và bảo vệ luận văn thạc sĩ vào tháng 12. “Ngọc Trinh đã nộp đề tài, chờ ngày bảo vệ nhưng không kịp. Mẹ chị phải về nhìn con lần cuối. Vậy mà giờ không kịp, mẹ phải về lo đám tang cho Trinh, thật đau đớn”, Hữu Tiến chia sẻ thêm.

NSƯT Hạnh Thúy cũng đau xót chia sẻ dự định còn dang dở của Ngọc Trinh. Mới đưa thầy về nơi an nghỉ, tâm tư chưa an lại nhận thêm tin về sự ra đi đột ngột của chị, một người chị nhiều đam mê, nhiệt huyết với nghề và công việc. Mới hoàn thành văn bằng 2, còn đang chờ bảo vệ luận văn thạc sĩ mà chị lại ra đi, bỏ dở hành trình cuộc đời, bỏ lại các em học sinh vẫn chỉ chập chững những bước đầu tiên của hành trình nghệ thuật. Cuộc đời này vô định, vô thường, ngày càng thấm rõ điều đó".

Nghệ sĩ Ngọc Trinh tên đầy đủ Phạm Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1974 tại TPHCM trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Từ nhỏ, nữ diễn viên yêu thích cải lương, thần tượng nghệ sĩ Tài Linh, Ngọc Huyền. Khi đang học lớp 11, Ngọc Trinh lén gia đình đăng ký dự thi Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM).

Hình ảnh cuối đời của NSƯT Ngọc Trinh.

Năm 1994, Ngọc Trinh trúng tuyển lớp Diễn viên kịch nói khóa 15. Năm thứ hai, bà được NSƯT Bạch Lan mời về Đoàn kịch Trẻ TPHCM, đóng vai chính trong các vở Hoài Thu của tôi , Nữ sinh , Hoa thiên lý trên cao .

Khi đoàn giải thể (1997), Ngọc Trinh từng nghĩ rời bỏ sân khấu. Cơ hội mở ra khi cô được chọn thay nghệ sĩ Hồng Đào trong vở Ngôi nhà của chúng ta tại sân khấu 5B. Từ đây, Ngọc Trinh bắt đầu được khán giả chú ý.

Giai đoạn 2000-2004, Ngọc Trinh là diễn viên chủ lực của sân khấu kịch IDECAF, ghi dấu với hàng loạt vai diễn ở các vở Người vợ ma , Lôi Vũ , Đêm vượn hú , Bông hồng cài áo …

Năm 2004, cô chuyển sang sân khấu Trần Cao Vân của nghệ sĩ Minh Nhí và Quốc Thảo, rồi tiếp tục lập nhóm hài cùng nghệ sĩ Lê Giang, Huy Cường, Thái Minh Nhiên. Từ năm 2009, cô gắn bó với sân khấu Thế Giới Trẻ, thử sức nhiều dạng vai, nổi bật là nhân vật Bé Ba trong vở Đời như ý . Vai diễn này giúp cô giành Huy chương Vàng Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2012.

Ở lĩnh vực phim truyền hình, Ngọc Trinh ghi dấu ấn với khán giả qua vai diễn Vy bán phở ở Mùi ngò gai (đóng cùng NSƯT Thành Lộc, Hòa Hiệp, Kim Hiền)... Tuy nhiên, cô buộc phải rời vai do bệnh liên qua dạ dày, phải để Hồng Ánh thế vai ở phần 3.

Trong một chương trình gần đây, Ngọc Trinh nói con đường đến với nghệ thuật của cô không hề dễ dàng. "Tôi làm diễn viên hơn 20 năm, 10 năm làm giáo viên. Lúc tôi đăng ký vào trường Nghệ thuật sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh), cha tôi phản đối, sợ tôi cực. Từ phản đối, ba lại ủng hộ. Tôi nghĩ nghề này cần phải có quyết tâm mới thành công", nữ diễn viên chia sẻ.

Năm 2019, Ngọc Trinh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Bên cạnh công việc sân khấu, cô còn tham gia giảng dạy tại ĐH Văn Lang, thỉnh giảng tại ĐH Sân khấu - Điện ảnh TPHCM và nhiều trung tâm đào tạo diễn viên.

Về đời tư, Ngọc Trinh có mối tình kéo dài 10 năm với nghệ sĩ Công Ninh. Hai người từng tính chuyện hôn nhân nhưng chia tay năm 2005. Năm 2009, nữ diễn viên kết hôn với đạo diễn, nhà sản xuất người Hàn Quốc Kim Se Hyuk, một thời gian sống ở Hàn Quốc. Hai người không có con chung và ly hôn năm 2017.

Trước khi qua đời, Ngọc Trinh có thời gian dài điều trị bệnh dạ dày. Đây cũng cũng là lý do cô phải bỏ dở vai diễn trong phim Mùi ngò gai.