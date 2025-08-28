HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tạm giữ thanh niên có nồng độ cồn, lao xe máy vào công an tại chốt bảo vệ A80

Minh Tuệ/VTC News |

Nguyễn Xuân Khải không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy ngược chiều trên đường Láng, lao chốt bảo vệ A80 khiến một cán bộ công an ngã ra đường.

‎‎Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Khải (SN 2003; trú tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ . ‎

Nguyễn Xuân Khải tại cơ quan công an.

‎Khoảng 21h40 ngày 27/8, tổ công tác của Công an phường Láng làm nhiệm vụ bảo vệ buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 tại khu vực đường Láng - Trần Duy Hưng.

Tổ công tác phát hiện Nguyễn Xuân Khải lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều trên đường Láng (hướng từ Ngã Tư Sở về Cầu Giấy). Cán bộ công an phường ra tín hiệu dừng xe nhưng Khải không chấp hành, tăng ga xe máy, lao vào và làm một cán bộ công an ngã ra đường.

Tổ công tác của Công an phường Láng khống chế, bắt giữ và đưa nam thanh về trụ sở. Kiểm tra nồng độ cồn Nguyễn Xuân có kết quả 0,572 mg/l khí thở. ‎

Xử lý thanh niên xăm trổ, thách thức công an, gây rối tại buổi Sơ duyệt diễu binh, diễu hành
Tạm giữ thanh niên có nồng độ cồn, lao xe máy vào công an tại chốt bảo vệ A80 - Ảnh 2.Bắt tạm giam nhân viên Phạm Thị Thanh Duyên

Cơ quan CSĐT nhận định, lợi dụng sơ hở trong quản lý, Duyên đã chiếm đoạt số tiền hơn 244 triệu đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại