‎‎Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Khải (SN 2003; trú tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ . ‎

Nguyễn Xuân Khải tại cơ quan công an.

‎Khoảng 21h40 ngày 27/8, tổ công tác của Công an phường Láng làm nhiệm vụ bảo vệ buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 tại khu vực đường Láng - Trần Duy Hưng.

Tổ công tác phát hiện Nguyễn Xuân Khải lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều trên đường Láng (hướng từ Ngã Tư Sở về Cầu Giấy). Cán bộ công an phường ra tín hiệu dừng xe nhưng Khải không chấp hành, tăng ga xe máy, lao vào và làm một cán bộ công an ngã ra đường.

Tổ công tác của Công an phường Láng khống chế, bắt giữ và đưa nam thanh về trụ sở. Kiểm tra nồng độ cồn Nguyễn Xuân có kết quả 0,572 mg/l khí thở. ‎