Tạm giữ nhiều người để điều tra vụ cháy dãy nhà ở trung tâm Sài Gòn

Liên quan đến vụ "cháy dãy nhà dân ở trung tâm Sài Gòn" như đã thông tin, tối 3/5, Công an quận 1, TPHCM đang tạm giữ nhiều người để điều tra làm rõ vụ việc.



Theo kết quả điều tra, lúc 10h1 ngày 1/5, tổng đài 114 nhận được tin báo cháy của người dân ở dãy nhà số 48-50-52-54 đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Ngay lập tức, Công an quận 1 cùng Đội Cảnh sát PCCCC&CNCH, Công an quận 1; Đội chữa cháy và CNCH Khu vực 1, Phòng PC07, Công an TPHCM đã điều động 9 xe chữa cháy và 56 cán bộ chiến sĩ có mặt tiến hành chữa cháy.

Lực lượng PCCC TPHCM chữa cháy và giải cứu người mắc kẹt bên trong dãy nhà cháy ra ngoài.

Vừa có mặt, lực lượng đã giải cứu được 2 người bị mắc kẹt bên trong đám cháy. Do đám cháy bùng phát lớn nên có 1 nạn nhân hoảng loạn nhảy từ lầu 1 xuống bị thương ở chân và 3 người bị bỏng được lực lượng tại chỗ hướng dẫn thoát ra ngoài chuyển bệnh viện cấp cứu.

Đến 10h17 cùng ngày, đám cháy đã nhanh chóng được khống chế, dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến cho 1 người tử vong và 5 người khác bị thương.

Dãy nhà dân ở trung tâm Sài Gòn bốc cháy dữ dội sáng 1/5

Công an xác định dãy nhà bị cháy là ở địa chỉ số 48-50-52-54 đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM được nhiều người thuê để kinh doanh làm quán bar, cà phê. Tháng 4/2021, chủ của dãy nhà này đã thuê thợ để thi công sửa chữa nhiều hạng mục tại đây.

Ngày 13/4, tổ công tác UBND phường Phạm Ngũ Lão đã kiểm tra và tiến hành lập biên bản yêu cầu đình chỉ thi công tại đây.

Sáng 1/5, trong lúc nhóm thợ tiếp tục lén thi công sửa chữa tại đây thì ngọn lửa bùng cháy ở khu vực cầu thang. Ít phút sau, ngọn lửa bùng cháy rồi lây lan sang các nhà dân bên cạnh.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.