ại cơ quan Công an, Lê Duy Khang đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ảnh báo Thái Nguyên

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an: Vợ chồng Khang có cơ sở sản xuất thực phẩm (chè sầu) tại xóm Núi Hột và khi kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm phát hiện cơ sở vi phạm một số quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm nên đã lập biên bản, có chữ ký xác nhận của hai vợ chồng Khang.



Hai ngày sau, Khang cùng vợ đến trụ sở Công an TP. Thái Nguyên (thuộc tổ 10, phường Trưng Vương) để làm việc.

Tại đây, Khang đề nghị một nữ cán bộ của Đội cảnh sát kinh tế cho xem lại biên bản kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm hôm trước.

Lo sợ bị xử lý vi phạm nên khi nữ cán bộ đang cầm biên bản ở tay thì Khang giật lấy, rồi vò, xé và đút vào túi quần.

Sau đó, Khang chạy ra khỏi phòng làm việc, đi vào công trường xây dựng thuộc Sân vận động tỉnh (cũ) rồi vứt các mảnh giấy vừa xé đi.

Xét thấy hành vi của Khang có dấu hiệu phạm tội “Chiếm đoạt tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Khoản 1 Điều 342, Bộ luật Hình sự, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Thái Nguyên đã tạm giữ Khang để tiếp tục điều tra.

Đối với vi phạm của cơ sở sản xuất thực phẩm của vợ chồng Khang, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định.