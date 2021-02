Tạm biệt năm cũ để đón năm mới: Tại sao nhà nhà đều tổng vệ sinh, tỉa chân hương và lau bàn thờ?

Hỏi nhanh: Tại sao trước Tết nhà ai cũng phải tổng vệ sinh?



Đáp gọn: Theo truyền thống ở các nước đón Tết Âm lịch như Việt Nam, Trung Quốc... các gia đình sẽ dọn dẹp, tổng vệ sinh nhà cửa vào ngày 28 tháng Chạp theo lịch âm. Phong tục dọn dẹp nhà cửa này tượng trưng cho việc quét sạch mọi điều xui xẻo, rũ bỏ mọi dấu vết của sự không may mắn ở năm cũ ra khỏi nhà nhằm đón một sự khởi đầu mới.

Ngoài ra, hoa trên bàn thờ, bát hương cũng được thay mới để thổi bay hết những vận hạn của năm cũ, đón những điều tốt lành của năm mới. Kết hợp với lau dọn mọi ngõ ngách trong nhà, nhiều gia đình còn treo lên các biểu ngữ màu đỏ với những lời chúc như: chúc trường thọ, may mắn, hạnh phúc…

Việc treo lên những biểu ngữ chúc mừng năm mới màu đỏ nhằm xua đuổi tà ma, sự xui xẻo ra khỏi nhà. Một thứ khác mà hầu như mọi gia đình đều phải sắm đó là những chậu cây, hoa cảnh.

Ngoài để trang trí, những chậu cây cảnh còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự trường thọ và sức sống mãnh liệt, để những chậu cây hoa trong nhà gia chủ thường mong ước có một năm mới tốt đẹp hơn năm cũ.

Đặc biệt phải nói đến cây quất, loại cây cảnh rất được ưu chuộng để trang trí vào dịp Tết ở các nước đón Tết Âm lịch vì loài cây này tượng trưng cho vàng, tài lộc và sự giàu có.

Hình minh họa cảnh "tổng vệ sinh" trước Tết của các gia đình ở những nước đón Tết Âm Lịch. Ảnh: Green queen

Trong những ngày Tết Nguyên Đán, chúng ta cũng nên tránh việc quét nhà, đặc biệt là trong ba ngày đầu vì theo quan niệm dân gian quét nhà trong ba ngày đầu tiên của năm mới sẽ quét sạch đi mất may mắn, phúc lộc.

Nếu buộc phải quét dọn trong ba ngày đầu tiêu này, thì không nên quét bụi hẳn ra khỏi nhà. Bụi bẩn phải được giữ lại ở trong một góc nhà đến hết ba ngày đầu tiên của năm, để cho những may mắn của năm mới ở lại với gia đình mình.



Muốn đảm bảo cho một năm mới tràn ngập những điều may mắn, nhiều nhà còn cất chổi và giẻ lau đi trong những ngày Tết. Đi cắt tóc cuối năm và mặc đồ màu đỏ cũng tượng trưng cho một khởi đầu mới tràn ngập vận may, nhưng nên tránh gội đầu trong ba ngày đầu năm vì việc này cũng được coi là xui xẻo, cuốn trôi đi vận may.

Đồ cúng cũng cần được chuẩn bị cẩn thận trước Tết để bày tỏ lòng thành kính, hướng đến tổ tiên. Việc chuẩn bị này gần như là bắt buộc với mọi gia đình ở các nước ăn Tết Âm lịch vì mọi người thường tránh sử dụng giao, kéo và đốt lửa trong ngày đầu năm vì những hành động cũng được coi là mang lại điều không may mắn cho năm mới.

Chúc độc giả một năm mới an khang, thịnh vượng!

Bài viết sử dụng nguồn: Nationsonline