Theo tờ Daily Mail, vào khoảng giữa tháng 2 năm 2021, anh Montian Jansouk (40 tuổi), làm nghề lái xe tải, hiện đang sinh sống ở Thái Lan, đã mua một con ốc giác tại một khu chợ gần nhà với giá 50 baht (khoảng hơn 30.000 VNĐ).



Điều bất ngờ đã xảy ra khi gia đình anh luộc con ốc đó lên để ăn trưa, con ốc bất ngờ nhả ra một viên gì đó màu cam. Anh Montian cho biết rằng ban đầu, anh nghĩ đó là trứng của ốc giác, nhưng sau khi tìm hiểu những vụ việc khác về một viên ngọc tương tự, anh nhận ra rằng đó có thể là một viên ngọc ốc giác.



Một viên ngọc ốc giác được một tài xế xe tải ở Thái Lan tìm thấy. Ảnh: Dong-a Ilbo

Tuy chưa có xác nhận của chuyên gia rằng đó chính xác là một viên ngọc ốc giác, nhưng người tài xế chắc chắn rằng viên ngọc ốc giác này sẽ mang lại cho anh rất nhiều tiền. Anh Montian Jansouk cũng chia sẻ với giới truyền thông rằng: "Gia đình tôi và hàng xóm đều đã tụ họp lại để được tận mắt chứng kiến viên ngọc này. Mọi người đều nói đó là thứ mà họ chưa từng thấy trước đây. Tôi rất vui hôm đó đã mua con ốc giác đó, tất cả sẽ thay đổi cuộc đời tôi".

Một số nguồn tin khác của địa phương cho biết rằng viên ngọc ốc giác sẽ được cất giữ trong một kho tiền của ngân hàng.

Viên ngọc ốc giác mà tài xế xe tải Montian Jansouk tìm thấy ở Thái Lan. Ảnh: Dong-a Ilbo

Ngọc ốc giác là sản phẩm của ốc giác (một loài ốc biển). Loài ốc này chủ yếu phân bố ở vùng biển thuộc Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Philippines. Điều khiến viên ngọc này trở nên vô cùng giá trị là tất cả những viên ngọc ốc giác đều là tự nhiên 100%, không thể nuôi cấy nhân tạo. Các viên ngọc ốc giác thường không có màu sắc cố định, có thể có màu từ nâu, nâu vàng cho tới cam.

Tuổi ốc càng lớn, viên ngọc càng to, vân càng đẹp và đậm màu hơn. Tới nay, vì ngọc ốc giác vẫn chưa thể nuôi cấy như ngọc trai phổ thông nên ngọc ốc giác ít và hiếm hơn ngọc trai rất nhiều.



Bảo Đại cũng sở hữu một viên ngọc ốc giác được đánh giá là một trong những viên hoàn hảo nhất, từng được trả giá 7 triệu USD.

Giá trị của ngọc ốc giác có thể cao tương đương với đá quý, đặc biệt là với những viên ngọc màu vàng cam, sẽ được định giá cao nhất. Trước đây, ngọc ốc giác từng xuất hiện tại cuộc đấu giá Christie's của nhà đấu giá kim cương hàng đầu thế giới James Christie, và đã được bán với giá 250.000 USD (khoảng gần 5,7 tỷ VNĐ). Ở Hàn Quốc, những viên ngọc ốc giác như vậy cũng có giá trị ước tính khoảng 300 triệu won (tương đương gần 6 tỷ VNĐ).

Ngọc ốc giác được xếp vào hàng cực kỳ quý hiếm không chỉ do cơ hội tìm thấy ngọc từ ốc biển là rất thấp mà còn do những khó khăn trong việc khai thác ở vùng nước sâu dưới đại dương với độ sâu lên tới 70-100m. Việc khai thác loại ngọc quý hiếm này thậm chí là một thử thách đối với các nước Đông Nam Á do không có công nghệ để khai thác ốc ở độ sâu như vậy. Tuy nhiên, nhờ có động lực rất lớn đến từ giá trị được nâng cao của ngọc ốc giác, nhiều nước bắt đầu đầu tư để nghiên cứu nuôi ốc giác lấy ngọc.

