Tài xế đuổi đánh hành khách trên quốc lộ bị xử phạt

Ngày 22/9, Công an xã Cẩm Trung (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính hơn 5 triệu đồng đối với ông Phan Ngọc Giám (SN 1972, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) vì hành vi gây rối trật tự công cộng trên quốc lộ 1A.

Ông Giám là tài xế điều khiển xe khách mang biển số 38B-011.16, có màu sơn tương tự xe buýt.

Theo cơ quan điều tra, vào chiều 17/8, anh H.T.C. (SN 1995, trú xã Cẩm Trung) lên xe do ông Giám điều khiển để di chuyển từ phường Thành Sen về xã Cẩm Trung. Trong quá trình di chuyển, nhận thấy tài xế chạy xe với tốc độ cao, lạng lách và không đóng cửa lên xuống, anh C. đã dùng điện thoại quay video lại sự việc.

Nam tài xế có hành vi hành hung hành khách trên quốc lộ

Khi xe đến đoạn gần một cửa hàng xăng dầu trên quốc lộ 1A (thuộc xã Cẩm Trung), anh C. xuống xe. Sau đó, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Ông Giám đã đuổi theo và đánh anh C. ngay trên quốc lộ nhằm yêu cầu anh C. xóa đoạn video quay lại quá trình lái xe.

Qua xác minh, Công an xã Cẩm Trung cho biết vụ việc xảy ra nhanh, đúng vào thời điểm vắng người qua lại nên không gây cản trở giao thông. Vật dụng mà ông Giám rút ra từ túi quần khi rượt đuổi được xác định là một chiếc bút.

Tài xế Phan Ngọc Giám tại cơ quan điều tra.

Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển hành khách nhưng không có đầy đủ giấy phép theo quy định đối với tài xế Phan Ngọc Giám.

