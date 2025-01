Tài xế đăng tải hình ảnh cho con trai 12 tuổi lái ôtô "cho vui"

Tối 27-1, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục Cảnh sát giao thông) và Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, (Công an tỉnh Thái Bình) đã làm việc với tài xế đăng tải hình ảnh cho con trai 12 tuổi lái ôtô trên đường.

Hình ảnh ông L. khoe trên mạng xã hội. Ảnh: CTV

Trước đó, tối 25-1, mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip dài hơn 2 phút do chính người bố livestream trên trang cá nhân của mình với nội dung "khoe" cho con trai tự lái ôtô về nhà.

"Hôm nay bố uống rượu và cậu út lái xe chở bố về", "Con là con trai của bố thì phải chở bố về chứ, mỗi khi bố say. Báo cáo với các bác cháu năm nay mới 12 tuổi đang học lớp 6"- người bố nói trong đoạn video.

Ngay sau tiếp nhận thông tin, Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục Cảnh sát giao thông) đã cử cán bộ, chiến sĩ vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ việc

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định người đàn ông trong clip là L.N.L. (SN 1981, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Ông L. cũng là chủ của ôtô biển kiểm soát 30K-792.XX.

Tại cơ quan công an, ông L.N.L. cho biết địa điểm xảy ra sự việc tại Cầu Cọi (xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Theo trình bày của ông L., khoảng 18 giờ, ông điều khiển ôtô chở theo con trai đi đến gần khu vực Cầu Cọi thì bị hỏng xe. Trong quá trình xe cứu hộ cẩu kéo phương tiện, ông L. có cho con trai ngồi ở ghế lái và nói với cháu là sẽ quay video con mình điều khiển ôtô cho vui.

Ông L. cũng thừa nhận bản thân quay rồi đăng đoạn video lên mạng xã hội chỉ nhằm mục đích "cho vui". Bản thân ông cũng nhận thức được hành vi đăng tải sai sự thật của mình là sai, gây hoang mang dư luận.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết lái xe quay video nêu trên có dấu hiệu vi phạm hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, bị phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xác minh hành vi có dấu hiệu vi phạm điểm chở người trên thùng xe trái quy định hoặc chở người trên xe được kéo (trừ người điều khiển).

Hiện, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.