Tài xế có biểu hiện say xỉn gây tai nạn, bỏ chạy khi công an yêu cầu làm việc

Ngày 28/10, Đội CSGT trật tự Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ tài xế ô tô có dấu hiệu say xỉn, bỏ chạy khi làm việc với lực lượng công an.

Lực lượng công an yêu cầu tài xế rời xe để làm việc. Ảnh cắt từ clip.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 27/10, anh Đ.C.B. (31 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) điều khiển xe máy, chở theo vợ lưu thông trên đường Phan Văn Trị (phường 7, quận Gò Vấp) thì bị ô tô biển số tỉnh Bình Dương va quẹt khiến cả hai ngã xuống đường.

Sau va chạm, ô tô không dừng lại mà rời đi. Lúc này, anh B. lấy xe máy đuổi theo khoảng 700m chặn lại, yêu cầu tài xế dừng xe để giải quyết. Do tài xế có dấu hiệu say xỉn nên anh B. gọi cho Công an phường 7 (quận Gò Vấp) để trình báo.

Ngay sau đó, lực lượng công an có mặt, yêu cầu tài xế rời khỏi xe nhưng người này vẫn không hợp tác. Khi cán bộ công an đề nghị đưa chìa khóa thì nam tài xế liền đóng cửa, tăng ga vọt đi. Do tình huống xảy ra quá nhanh, cán bộ công an không kịp né tránh và bị cánh cửa ô tô va vào vùng mặt.

Đại diện Đội CSGT trật tự Công an quận Gò Vấp cho biết, khi tổ xử lý tai nạn của đơn vị đến hiện trường thì những người liên quan đã được đưa về trụ sở để làm rõ. Lực lượng chức năng đang truy xét tài xế ô tô .

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.