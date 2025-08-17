Tuần lễ từ 18/8 – 24/8 hứa hẹn là khoảng thời gian giàu năng lượng và cơ hội tài chính dành cho 12 con giáp. Đây là lúc vận khí tài lộc của nhiều tuổi bước vào giai đoạn cao trào, mang đến cơ hội làm giàu từ công việc chính lẫn các nguồn thu phụ.

Một số con giáp sẽ nhận tin vui về hợp đồng, đầu tư hoặc buôn bán thuận lợi, trong khi một số khác cần lưu tâm đến việc quản lý chi tiêu để không “hao hụt” vào phút chót. Cùng khám phá dự báo chi tiết để biết mình thuộc nhóm may mắn hay cần cảnh giác trong tuần này.

1. Tuổi Tý

Tuần này, tuổi Tý được sao cát tinh chiếu mệnh, đặc biệt thuận lợi trong lĩnh vực đầu tư ngắn hạn và buôn bán. Những ai làm việc trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại hoặc kinh doanh online có thể thấy đơn hàng tăng đột biến. Tuy nhiên, hãy chú ý đến các khoản chi tiêu đột xuất liên quan tới gia đình.

Mẹo phong thủy: Đặt một chậu cây xanh ở bàn làm việc để hút thêm vượng khí.

2. Tuổi Sửu

Tài vận của tuổi Sửu tuần này ở mức ổn định, không có biến động quá lớn. Người làm công ăn lương có thể nhận được khoản thưởng nhỏ hoặc được hỗ trợ chi phí từ công ty. Đối với người kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để củng cố mối quan hệ khách hàng. Nên tránh đầu tư vào lĩnh vực mới nếu chưa tìm hiểu kỹ.

3. Tuổi Dần

Tuần mới mang đến cho tuổi Dần nhiều cơ hội ký kết hợp đồng, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản hoặc hợp tác kinh doanh. Nguồn thu từ công việc chính khá dồi dào, giúp bạn an tâm hơn về tài chính. Tuy nhiên, nên hạn chế chi tiêu vào các khoản mua sắm xa xỉ.

Vật phẩm phong thủy may mắn: Vòng tay gỗ trầm.

4. Tuổi Mão

Tài vận của tuổi Mão tuần này có dấu hiệu khởi sắc, nhất là vào giữa tuần. Các dự án hoặc công việc bị trì hoãn trước đây sẽ bắt đầu sinh lời. Tuy vậy, bạn cần chú ý đến khả năng mất tiền vì sự chủ quan khi ký giấy tờ. Nên dành thời gian rà soát lại các điều khoản trước khi quyết định.

5. Tuổi Thìn

Tuổi Thìn bước vào tuần mới với nguồn thu tương đối ổn định. Người làm nghề tự do hoặc sáng tạo có thể được mời hợp tác với mức thù lao cao. Cuối tuần là thời điểm lý tưởng để bạn giải quyết các khoản nợ nhỏ hoặc tái đầu tư.

Mẹo phong thủy: Trưng bày đá thạch anh vàng ở góc Đông Nam để thu hút tài lộc.

6. Tuổi Tỵ

Tài lộc của tuổi Tỵ tuần này khá vượng, đặc biệt là nhờ quý nhân giúp đỡ. Bạn có thể nhận được cơ hội hợp tác hiếm có hoặc nguồn vốn hỗ trợ. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng với các khoản vay mượn, tránh “nợ dây chuyền”. Giữa tuần là lúc dễ có lộc bất ngờ từ người thân hoặc bạn bè.

7. Tuổi Ngọ

Tuần này, tuổi Ngọ cần chú ý nhiều hơn đến chi tiêu cá nhân. Dù nguồn thu từ công việc vẫn ổn định, nhưng những khoản mua sắm bốc đồng có thể khiến bạn hụt ngân sách. Nếu đang đầu tư, hãy kiên nhẫn và tránh rút vốn vội vàng.

Vật phẩm may mắn: tranh ngựa hoặc tượng ngựa đặt ở bàn làm việc.

8. Tuổi Mùi

Tài vận của tuổi Mùi có sự cải thiện rõ rệt, nhất là đối với người kinh doanh nhỏ hoặc làm nghề thủ công. Bạn sẽ gặp khách hàng lớn hoặc đơn hàng số lượng cao. Tuy nhiên, áp lực công việc cũng tăng, cần sắp xếp thời gian hợp lý.

Mẹo phong thủy: Đeo đá mắt hổ để tăng cường sự tập trung.

9. Tuổi Thân

Tuần mới mở ra nhiều cơ hội đầu tư sinh lời cho tuổi Thân, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ hoặc sáng tạo nội dung. Nguồn thu phụ cũng khả quan, có thể đến từ sở thích cá nhân hoặc kinh doanh online.

Lời khuyên: Tránh cho vay tiền trong thời gian này.

10. Tuổi Dậu

Tuổi Dậu nhận được nhiều tin vui về tài chính, đặc biệt là khoản tiền thưởng hoặc hoa hồng từ công việc. Người kinh doanh có thể ký kết hợp đồng quan trọng. Tuy nhiên, hãy đề phòng những khoản chi liên quan đến sức khỏe hoặc phương tiện đi lại.

Mẹo phong thủy: Treo đồng xu cổ ở cửa ra vào.

11. Tuổi Tuất

Tuần này, tuổi Tuất cần tập trung vào công việc chính để ổn định thu nhập. Các kế hoạch đầu tư dài hạn nên được xem xét kỹ trước khi triển khai. Cuối tuần có thể xuất hiện khoản chi bất ngờ, vì vậy hãy dự phòng một khoản tiền mặt.

Vật phẩm may mắn: Tượng chó phong thủy.

12. Tuổi Hợi

Tài vận của tuổi Hợi khá sáng sủa, nhờ sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc đối tác. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn triển khai các kế hoạch kinh doanh mới hoặc cải thiện kỹ năng để gia tăng thu nhập. Giữa tuần có thể nhận quà hoặc lộc bất ngờ.

Lời khuyên: Giữ thái độ khiêm tốn để thu hút thêm sự ủng hộ.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)