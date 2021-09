Tài tử "Bao Thanh Thiên": Nghiện tình dục, cưỡng hiếp gái nhà lành, cuối cùng phải trả giá đắt

Bao Thanh Thiên là bộ phim gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X. Bên cạnh những nhân vật chính như Bao Công, Triển Chiêu, Công Tôn Sách,… khán giả hẳn cũng sẽ không quên các nhân vật phản diện gian ác, tham lam, dâm tà, trong đó có Bàng Dục.



Bàng Dục là con trai độc nhất của Bàng thái sư. Vì cậy quyền thế của cha và chị gái là quý phi trong triều, Bàng Dục coi trời bằng vung, ăn chơi trác táng, hãm hại gái nhà lành, gây ra nhiều tội ác không thể dung thứ. Cuối cùng, y đã bị trừng trị thích đáng dưới lưỡi đao công lý của Bao Thanh Thiên.

Đảm nhận vai diễn Bàng Dục là nam diễn viên Nữu Thừa Trạch. Nhiều người nhận xét, cuộc đời của ngôi sao Bao Thanh Thiên có nhiều điểm tương đồng với nhân vật của mình trong phim. Từng là tài tử đình đám Cbiz, có gia thế giàu có, đức cao trọng vọng nhưng vì tội lỗi của mình, Nữu Thừa Trạch nay phải ngồi tù, đánh mất tất cả từ địa vị, danh tiếng đến tiền bạc.

Nữu Thừa Trạch đảm nhận vai Bàng Dục - con trai độc nhất của Bàng thái sư.

Cậy quyền lực của cha và chị gái, Bàng Dục coi trời bằng vung, hãm hại con gái nhà lành, gây ra vô số tội ác. Cuối cùng, y bị Bao Thanh Thiên xử trảm.

Tài tử lắm tài nhiều tật

Trước khi vướng vòng lao lý, Nữu Thừa Trạch được đánh giá là diễn viên, đạo diễn tài năng, có gia thế khủng của làng giải trí Hoa ngữ. Tài tử họ Nữu sinh ra trong một gia tộc quyền lực ở Đài Loan, có ông ngoại là danh tướng, mẹ là giảng viên đại học danh giá. Các cô chú trong gia đình Nữu Thừa Trạch cũng đều đảm đương các chức vụ cao trong các cơ quan công quyền.



Vì vậy, từ nhỏ Nữu Thừa Trạch đã được "ngậm thìa vàng". Ông sống trong biệt phủ tướng quân rộng hàng nghìn mét vuông, theo học tại các trường dành cho giới quý tộc. Thời đi học, Nữu Thừa Trạch luôn bị xếp vào diện học sinh cá biệt, nhưng do vai vế của gia đình ông luôn được ưu ái.

Nữu Thừa Trạch bén duyên với nghiệp diễn vào năm lên 9 tuổi. Đến năm 1983, khi mới 17 tuổi, ông nhận được đề cử "Nam diễn viên xuất sắc" tại giải Kim Mã lần thứ 21 cho vai diễn trong bộ phim Gió rủ người tới.

Nữu Thừa Trạch từng được ngưỡng mộ vì có gia thế khủng và tài năng nổi trội.

Nhưng do được sống sung sướng từ bé, lại sớm nổi tiếng, Nữu Thừa Trạch bắt đầu tự mãn vào bản thân, ăn chơi đua đòi và kết giao với đám bạn vô công rồi nghề. Mãi tận sau này, nam diễn viên mới dần được chú ý khi đảm nhận vai phụ trong các bộ phim như Bao Thanh Thiên, Hoa Mộc Lan, Sợi dây chuyền định mệnh

Sau một thời gian phấn đấu trở lại, Nữu Thừa Trạch dần khẳng định được tài năng diễn xuất. Ông từng 4 lần được đề cử tại giải Kim Mã. Đến năm 2000, ngôi sao Bao Thanh Thiên chuyển hướng sang làm đạo diễn và cũng gặt hái được nhiều thành công.

Một trong những bộ phim xuất sắc nhất của Nữu Thừa Trạch, giúp ông được cả khán giả và giới chuyên môn công nhận là Monga - tác phẩm từng được lựa chọn tham dự giải Oscar năm 2010. Ngoài ra, Nữu Thừa Trạch còn ghi dấu ấn với bộ phim Love cùng dàn diễn viên Triệu Vy, Thư Kỳ và Triệu Hựu Đình.

Nữu Thừa Trạch ghi dấu ấn khi làm đạo diễn của bộ phim có Triệu Vy, Thư Kỳ, Triệu Hữu Đình đóng chính.

Tuy nổi tiếng tài năng nhưng Nữu Thừa Trạch là là kẻ lắm tài nhiều tật. Tài tử này mắc bệnh nghiện tình dục, từng đi cai nghiện sex nhưng không thành công. Ông cũng nhiều lần bị các bạn diễn nữ tố cáo có hành vi sàm sỡ trên phim trường.

Năm 2007, Nữu Thừa Trạch vào vai bạn trai của nữ diễn viên Kha Hoán Như trong bộ phim What on Earth Have I Done Wrong. Khi quay cảnh giường chiếu, ông đã ép buộc Kha Hoán Như phải khỏa thân, thậm chí không được phép sử dụng biện pháp an toàn.

Người đẹp Trương Quân Ninh cũng là một "nạn nhân" của Nữu Thừa Trạch. Khi tham gia phim Wayward Kenting do Nữu Thừa Trạch làm đạo diễn, Trương Quân Ninh bất ngờ bị ông ôm ghì hôn lên cổ cô. Hành động này của ngôi sao họ Nữu khiến nữ diễn viên bị sốc.

Chưa dừng lại ở đó, truyền thông Trung Quốc còn cho biết Nữu Thừa Trạch có vô số người tình. Thậm chí, ông sẵn sàng ôm hôm hay có cử chỉ thân mật với bất kỳ cô gái nào dù chỉ mới gặp gỡ.



Kha Hoán Như bị Nữu Thừa Trạch ép buộc khỏa thân trên trường quay.

Trương Quân Ninh cũng "sốc" khi bất ngờ bị ngôi sao Bao Thanh Thiên hôn lên cổ.

Tiêu tan sự nghiệp, tù tội vì bê bối cưỡng dâm

Tháng 12/2018, Nữu Thừa Trạch khiến làng giải trí Hoa ngữ "rúng động" khi vướng vào vụ bê bối tình dục liên quan đến một nữ nhân viên trong ê-kíp. Cụ thể, nữ nhân viên này đã đâm đơn lên tòa án kiện tài tử Bao Thanh Thiên cưỡng hiếp cô tại nhà riêng.

Theo lời khai của nạn nhân, Nữu Thừa Trạch vốn có một cuộc họp với ekip nhưng sau đó lại hoãn họp và mở tiệc cá nhân tại nhà. Sau khi tiệc tàn và mọi người rời đi, nam diễn viên đã giở trò đồi bại, ép nữ nhân viên nằm lên ghế sofa, cố cởi quần áo và tấn công tình dục. Chỉ khi nạn nhân khóc lóc, cố gắng giãy giụa để thoát ra, gã yêu râu xanh mới buông tha cho cô ra về.



Trải qua quá trình điều tra khám xét, cảnh sát xác nhận có ADN của Nữu Thừa Trạch trong cơ thể nạn nhân. Viện kiểm sát sau đó đã ra quyết định khởi tố tài tử này vì tội danh hiếp dâm.

Nữu Thừa Trạch bị báo chí bao vây tại tòa án sau khi vướng vào bê bối cưỡng dâm chấn động.

Sau khi bị kiện, Nữu Thừa Trạch từng đàm phán với nạn nhân và thống nhất hoà giải. Ngôi sao Bao Thanh Thiên chấp nhận bỏ ra số tiền lên đến 7 con số để bồi thường. Tuy nhiên tại tòa án, Nữu Thừa Trạch lại một mực phủ nhận hành vi tấn công tình dục của mình. Nam tài tử đưa ra lời biện minh rằng do bản thân say rượu, cô gái lại có nhiều hành động gây hiểu lầm nên mới xảy ra sự việc trên.

Trước thái độ quanh co chối tội của Nữu Thừa Trạch, nạn nhân thay đổi ý định, không hoà giải. Trong phiên tòa sơ thẩm sau đó, thẩm phán nhận định hành vi của nam diễn viên rất nghiêm trọng nên tuyên án 4 năm tù giam. Song Nữu Thừa Trạch không chấp nhận và gửi đơn kháng cáo lên tòa án tối cao.

Dù bị kiện tục, có nguy cơ phải ngồi tù nhưng Nữu Thừa Trạch vẫn không mấy hối cải. Nam diễn viên thoải mái xuất hiện bên một chân dài vào tháng 2 năm nay.

Bê bối tình dục khiến danh tiếng của Nữu Thừa Trạch bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mọi cơ hội quay trở lại làng giải trí đều bị "chặt đứt". Dù vậy, trước khi có phán quyết cuối cùng của tòa án, "Bàng Dục" của Bao Thanh Thiên vẫn tỏ ra khá bình thản, không hề có thái độ ăn năn hối cải.

Tháng 2 năm nay, Nữu Thừa Trạch vẫn xuất hiện trên phố cùng một chân dài. Ông và người đẹp này vẫn cùng nhau hẹn hò, uống trà sữa như chưa hề có vụ kiện tụng nào xảy ra.

Tuy vậy, tài tử 55 tuổi không "nhởn nhơ" được lâu. Sau tất cả những gì đã gây ra, cuối cùng ông đã phải trả giá cho tội lỗi của mình.

Theo truyền thông Hoa ngữ ngày 29/9, bản án thích đáng dành cho Nữu Thừa Trạch đã được công bố. Theo đó, tòa án tối cao đã bác bỏ đơn kháng cáo của nam diễn viên, giữ nguyên mức án ban đầu. Ngôi sao Bao Thanh Thiên lãn mức án 4 năm tù giam vì tội danh hiếp dâm, bản án sẽ sớm được thực hiện trong thời gian tới.