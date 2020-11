Tại sao rụng tóc lại liên quan đến rối loạn chức năng tuyến giáp?

Hormone tuyến giáp có vai trò quan trọng đối với cơ thể vì vậy việc tuyến giáp hoạt động không hiệu quả có ảnh hưởng đến nhiều chức năng, hoạt động. Các vấn đề phổ biến nhất liên quan đến tuyến giáp là kết quả của việc sản xuất bất thường các hormone tuyến giáp. Đặc biệt, cường giáp hoặc suy giáp có thể gây ra rụng tóc ở một số người.



Mối liên hệ giữa tuyến giáp và mái tóc của bạn là gì?

Tình trạng bất thường của tuyến giáp xảy ra khi tuyến giáp của bạn không sản xuất đủ hoặc sản xuất quá nhiều các loại hormone nhất định. Cụ thể:

Suy giáp, hoặc tuyến giáp hoạt động kém có thể gây ra nhiều triệu chứng từ tăng cân đến mệt mỏi. Nhiều người không xuất hiện các triệu chứng của suy giáp trong vòng nhiều tháng hoặc nhiều năm trôi qua vì nó tiến triển chậm. Cường giáp là khi tuyến giáp hoạt động quá mức, có thể gây ra giảm cân hoặc lo lắng bồn chồn.

Cả hai tình trạng bệnh lý này đều có thể khiến tóc khô, dễ gãy hoặc rụng lông, tóc.

Trên thực tế, các tình trạng bất thường tuyến giáp có thể gây rụng tóc nếu những bất thường này trở nên nghiêm trọng và không được điều trị. Để hiểu được những tình trạng bất thường của tuyến giáp gây rụng tóc như thế nào thì trước hết cần hiểu tóc phát triển như thế nào?

Trước tiên, chân tóc bắt đầu mọc ở dưới cùng của nang tóc trên da đầu. Các mạch máu của da đầu nuôi chân tóc, tạo ra nhiều tế bào hơn và làm cho tóc bạn dài ra.

Sau đó, tóc mọc lên và xuyên qua da của bạn. Việc nó đi qua các tuyến dầu giúp giữ cho mái tóc mềm mại và sáng bóng. Tuy nhiên, tóc sẽ mọc trong một thời gian nhưng sau đó sẽ rụng để bắt đầu một chu kỳ mọc lại mới.

Khi quá trình sản xuất hormone bị gián đoạn, đặc biệt là hormone T3 và T4, nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều quá trình sinh lý khác nhau trong cơ thể, bao gồm sự phát triển của tóc. Tóc rụng và có thể không được thay thế bằng quá trình mọc tóc mới, dẫn đến tình trạng tóc thưa ở trên đầu và các vùng khác như lông mày.

Rụng tóc là một tình trạng thường thấy ở các bệnh lý tuyến giáp. Tóc thường rụng từng mảng ở các vị trí khác nhau.Tuy nhiên, theo thời gian, tình trạng này có thể gây hói đầu.

Các bệnh lý tự miễn khác cũng có thể dẫn đến rụng tóc và thường liên quan đến các vấn đề về tuyến giáp bao gồm: hội chứng buồng trứng đa nang và bệnh lupus ban đỏ.

Một số loại thuốc được sử dụng để điều trị các tình trạng bất thường của tuyến giáp cũng có thể góp phần làm tóc dễ rụng hơn. Carbimazole và propylthiouracil là những loại thuốc kháng giáp có thể dẫn đến rụng tóc trong một số trường hợp hiếm gặp. Do vòng đời của tóc khá dài, vì vậy, có thể khó biết liệu rằng tóc bạn mỏng đi là do sử dụng thuốc hay do tình trạng bất thường của tuyến giáp.

Các triệu chứng của rụng tóc liên quan đến tuyến giáp

Trong các bệnh lý tuyến giáp, rụng tóc thường tiến triển chậm. Có thể bạn sẽ không để ý thấy tóc mình đang rụng hoặc bị hói mà có khi chỉ thấy tóc thưa hơn.

Chúng ta rụng từ 50 đến 100 sợi tóc trên đầu mỗi ngày. Nếu sự phát triển bình thường của tóc bị gián đoạn, các sợi tóc không được bổ sung và có thể xảy ra tình trạng tóc thưa.

Thực tế cho thấy, rụng tóc do tình trạng bất thường của tuyến giáp thường chỉ là tạm thời. Bạn có thể bị rụng tóc ngay cả khi bắt đầu dùng thuốc để điều trị tình trạng bất thường của tuyến giáp. Một số người lo lắng thuốc này gây rụng tóc, nhưng việc rụng tóc có thể liên quan nhiều hơn đến vòng đời của tóc.

