Tại sao phụ nữ không nên làm việc này khi tắm?

Bác sĩ sản phụ khoa Emma Qureshey (Mỹ) từng thẳng thắn chia sẻ trên mạng xã hội rằng, đứng tiểu khi tắm là việc cô “tuyệt đối không làm”. Lý do là bởi khi đứng, cơ sàn chậu của phụ nữ khó được thả lỏng. Nếu lặp lại thường xuyên, cơ này phải chịu áp lực bất thường, lâu dần có thể ảnh hưởng chức năng, làm tăng nguy cơ són tiểu. Không chỉ vậy, tư thế đứng khiến bàng quang khó xả hết nước tiểu, phần còn sót lại dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gây viêm đường tiết niệu - đặc biệt nguy hiểm với những người vốn có tiền sử nhiễm trùng.

Một vấn đề khác là sự “liên tưởng có điều kiện”, nếu quá quen với việc đứng tiểu khi nghe tiếng nước chảy, não bộ có thể hình thành phản xạ “nghe tiếng nước = buồn tiểu”. Điều này gây nhiều tình huống oái oăm, chẳng hạn khi nghe tiếng vòi nước hay tiếng mưa lại đột ngột muốn đi vệ sinh.

Tất nhiên, không phải lúc nào phụ nữ cũng có thể ngồi hoặc ngồi xổm khi đi tiểu, chẳng hạn khi đi du lịch, đi rừng, hay mắc bệnh về khớp gối. Trong những trường hợp bất khả kháng, chị em có thể dùng thiết bị hỗ trợ tiểu đứng chuyên dụng. Tuy nhiên, các bác sĩ nhấn mạnh dù có thiết bị, cũng không nên biến việc đứng tiểu trong phòng tắm thành thói quen.

Tóm lại, đứng tiểu không trực tiếp gây hại tức thì, nhưng nếu lặp lại thường xuyên sẽ ảnh hưởng xấu tới cơ sàn chậu, bàng quang và hình thành phản xạ không mong muốn. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe lâu dài, phụ nữ vẫn nên duy trì thói quen tiểu ngồi hoặc tiểu xổm.

Nguồn và ảnh: The Conversation