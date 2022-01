Tại sao người cha trong vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bạo hành bị khởi tố về 2 tội?

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành tử vong như đã thông tin, ngày 5/1, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".



Qua điều tra, Công an xác định, trong quá trình sống chung như vợ chồng với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh), Thái đã nhiều lần đánh đập cháu N.T.V.A. (SN 2003, là con ông Thái) bằng tay, cây, roi.... Thái nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập, hành hạ con mình.

Thậm chí có lần trong lúc Trang hành hạ cháu A. thì Thái cũng có chửi mắng và đánh cháu A. Trong khoảng thời gian từ 14 đến 18h ngày 22/12/2021, Trang đã liên tục đánh, đạp… khiến cháu A. tử vong.

Sau khi cháu A. tử vong, Thái biết Trang có đánh con, còn có hành vi xóa bỏ dữ liệu camera của căn hộ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trang và Thái

Như đã thông tin, tối 22/12/2021, Công an phường 22, quận Bình Thạnh tiếp nhận tin báo về việc cháu A. tử vong tại Bệnh viện Vinmec. Quá trình điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trang về tội "Hành hạ người khác" theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.



Ngày 31/12/2021, Công an quận Bình Thạnh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Thái về hành vi ngược đãi hành hạ con.

Ngày 1/1/2022, Công an quận Bình Thạnh chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án "Giết người" và "Che giấu tội phạm". Đồng thời, Công an có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trang về tội "Giết người" và có quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Thái về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".

https://soha.vn/tai-sao-nguoi-cha-trong-vu-be-gai-8-tuoi-tu-vong-do-bao-hanh-bi-khoi-to-ve-2-toi-2022010509534484.htm