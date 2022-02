Tại sao hổ mang chúa lại không nằm trong nhóm Tứ đại nọc độc của Ấn Độ?

Ấn Độ là quốc gia có khoảng 1,2 triệu người đã chết do rắn cắn trong 20 năm qua (theo nghiên cứu mới nhất được công bố trên tạp chí eLife). Hầu hết các trường hợp bị cắn đều ở chân và xảy ra nhiều nhất vào mùa gió mùa (giữa tháng 6 đến tháng 9).

Việc bùng nổ dân số dẫn đến sự xâm lấn môi trường tự nhiên là nguyên nhân khiến cho các cuộc đụng độ giữa người và động vật hoang dã ngày càng tăng cao. Trong đó có 4 loại rắn độc khét tiếng và là nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ rắn cắn và tử vong ở quốc gia này.

Tứ đại nọc độc ở Ấn Độ. Ảnh: ResearchGate

Nhóm rắn gồm 4 thành viên này được gọi là Tứ đại nọc độc bao gồm: rắn hổ mang Ấn Độ (Naja naja), rắn cạp nia Ấn Độ (Bungarus caeruleus), rắn lục Russell's (Daboia russelii) và rắn lục vảy cưa (Echis carinatus).

Thế nhưng có một loài rắn cũng sống ở Ấn Độ và thậm chí thường xuyên ăn thịt cả những loài rắn độc trên. Tuy nhiên, tên của nó lại không được xếp trong 4 loài rắn nguy hiểm nhất Ấn Độ, lý do ở đây là gì?

Hổ mang chúa - vua của các loài rắn những lại không nằm trong Tứ đại nọc độc

Loài rắn đáng sợ hơn cả Tứ đại nọc độc chính là vua của các loài rắn: Hổ mang chúa (tên khoa học: Ophiophagus hannah). Đây cũng là loài rắn độc dài nhất trên thế giới. Chúng có thể dài đến 7m và là cỗ máy ăn thịt đáng sợ.

Một trong những tập tính đáng sợ của loài rắn này là chuyên săn các loài rắn khác (kể cả rắn độc) để ăn thịt. Hầu như con mồi sẽ không có cơ hội sống vì hổ mang chúa sở hữu tốc độ di chuyển cực nhanh.

Ngoài ra, khả năng miễn nhiễm với nọc độc của các loài rắn độc khác còn khiến hổ mang chúa trở thành nỗi khiếp sợ với bất cứ loài rắn nào. Ngay cả những loài rắn kịch độc như cạp nong, cạp nia, rắn lục, các loài hổ mang thực sự... cũng thường là nạn nhân của rắn hổ mang chúa.

Hổ mang chúa không thuộc nhóm Tứ đại nọc độc?

Đầu tiên, chúng ta cần hiểu đúng khái niệm Tứ đại nọc độc. Đó là nhóm rắn gồm 4 thành viên là nguyên nhân gây ra hầu hết các vụ rắn cắn tử vong ở Ấn Độ hằng năm (chiếm hơn 74% tổng các vụ rắn cắn mỗi năm).

Cụ thể, theo nghiên cứu có tựa đề 'Trends in snakebite deaths in India from 2000 to 2019 in a nationally representative mortality study' được công bố năm 2020 thì tỷ lệ này sẽ là rắn lục Russell (43%), cạp nia (18%), hổ mang Ấn Độ (12%), rắn lục vảy cưa (1,7%).

Tại Ấn Độ, đa số các trường hợp đều bị cắn ở chân. Ảnh: BBC

Những loài rắn độc khác chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ như rắn mũi bướu (hump nosed viper, tên khoa học là Hypnale hypnale) chiếm 4 % và rắn nước (0,3%), còn lại 21% là các loài rắn khác. Có thể thấy hổ mang chúa còn không nằm trong top 6 loài rắn gây ra nhiều ca rắn cắn nhất.

Lý do là khác với các loài rắn khác, hổ mang chúa là loài sống ẩn dật và thường tránh xa con người. Trái lại, nhóm rắn Tứ đại nọc độc lại thường xuyên ẩn náu trong những nhà dân để tìm kiếm con mồi.

Kích thước lớn, hoạt động ban ngày, tránh xa con người... là nguyên nhân khiến hổ mang chúa không phải loài rắn gây ra các vụ rắn cắn nhiều nhất ở Ấn Độ. Ảnh: Reddit

Nếu không may bị con người phát hiện thì hổ mang chúa thường tìm cách bỏ chạy nhờ tốc độ của mình hơn là chủ động tấn công. Ngoài ra, kích thước to lớn còn khiến rắn hổ mang chúa dễ dàng bị con người phát hiện hơn các loài rắn khác.

Hơn nữa, hổ mang chúa là loài rắn độc hoạt động về ban ngày (Diurnality) nên cũng dễ bị phát hiện hơn các loài rắn độc hoạt động về đêm (nocturnal) khác (như hổ mang Ấn Độ, cạp nia và rắn lục Russell đều là các loài rắn hoạt động về đêm).

Chính vì thế, khả năng vô tình dẫm chân lên một con rắn hổ mang chúa là rất thấp. Thực tế mỗi năm chỉ có khoảng 4 người bị chết do rắn hổ mang chúa cắn, mặc dù lượng nọc mỗi lần cắn của chúng có thể giết chết tới 20 người (theo Mathrubhumi).

