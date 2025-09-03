Tài sản của dàn sao nữ 85: Triệu Lệ Dĩnh có hơn 15.000 tỷ vẫn thua người này

Trong làng giải trí Hoa ngữ, dàn sao nữ 85 không chỉ là biểu tượng nhan sắc và tài năng mà còn là những "đại gia ngầm" với khối tài sản kếch xù. Sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz, mỗi người đều tích lũy được số tiền khiến công chúng choáng ngợp. Từ bất động sản, đầu tư công ty cho đến thù lao quảng cáo, họ không chỉ nổi tiếng mà còn giàu có bậc nhất Cbiz. Điều bất ngờ là Triệu Lệ Dĩnh sở hữu hơn 15.000 tỷ đồng vẫn phải xếp sau một mỹ nhân khác trong danh sách giàu có này.

6. Lưu Thi Thi - 800 triệu tệ (khoảng 2948 tỷ đồng)

So với các chị em cùng thế hệ, tài sản của Lưu Thi Thi thuộc nhóm thấp nhất. Ban đầu, giá trị tài sản của cô tầm 1,5 tỷ tệ (khoảng 5529 tỷ đồng) nhưng sau khi chuyển nhượng lại 25% cổ phần công ty Gấu Rơm cho chồng Ngô Kỳ Long, con số này giảm xuống còn 800 triệu tệ. Thay vì đầu tư mạnh tay vào công ty và trở thành cổ đông, nữ diễn viên Bộ Bộ Kinh Tâm lại chuộng bất động sản hơn. Cô hiện sở hữu nhiều căn hộ và biệt thự có giá trị hàng trăm triệu tệ, trở thành một trong những mỹ nhân "giàu ngầm" của showbiz.

5. Đường Yên - 900 triệu tệ (khoảng 3317 tỷ đồng)

Đường Yên được biết đến là nữ diễn viên có tầm nhìn kinh doanh khi cô đang là cổ đông của 9 công ty, nguồn thu này chiếm đến 60% tổng tài sản. Ngoài ra, khoản cát-xê đóng phim và hợp đồng quảng cáo chiếm khoảng 30% tài sản của người đẹp Bên Nhau Trọn Đời. Dù không sở hữu nguồn đầu tư sinh lời "khủng" như Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh nhưng khối tài sản hơn 3000 tỷ đồng vẫn giúp Đường Yên thoải mái tận hưởng cuộc sống xa hoa.

4. Lưu Diệc Phi - 2 tỷ tệ (khoảng 7372 tỷ đồng)

Khối tài sản kếch xù của "thần tiên tỷ tỷ" không đến từ phim ảnh hay quảng cáo mà chủ yếu là đầu tư. Lưu Diệc Phi có công ty riêng hiện đang được mẹ cô quản lý, đồng thời còn sở hữu nhiều bất động sản tại Trung Quốc lẫn nước ngoài. Tại Bắc Kinh, cô còn có một căn biệt thự hàng trăm triệu tệ chỉ để… nuôi mèo chứ không dùng làm nơi ở. Không chỉ vậy, mỗi khi xuất hiện, Lưu Diệc Phi luôn diện những mẫu đồ hàng hiệu và dùng siêu xe bạc tỷ, đúng là đẳng cấp "giàu không cần giải thích" của cô khiến nhiều người trầm trồ.

3. Angelababy - 2,7 tỷ tệ (khoảng 9952 tỷ đồng)

Ở thời kỳ đỉnh cao, Angelababy không chỉ là gương mặt đắt show quảng cáo mà còn tham gia sáng lập công ty Thái Dương Xuyên Hòa, đồng thời là cổ đông của nhiều công ty giải trí. Dù sau đó Angelababy đã rút lui khỏi Thái Dương Xuyên Hòa nhưng cộng thêm nguồn thu từ show truyền hình và hợp đồng thương hiệu, cô tích góp được khoản tài sản không nhỏ. Sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, nữ diễn viên Vân Trung Ca cũng nhận được một khoản tiền lớn, giúp tổng giá trị tài sản vượt mức 2,7 tỷ tệ.

2. Triệu Lệ Dĩnh - 4,2 tỷ tệ (khoảng 15.481 tỷ đồng)

Nổi tiếng là "nữ hoàng rating" của Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh có thể kiếm hàng trăm triệu tệ mỗi năm nhờ đóng phim và nhận quảng cáo. Chỉ có điều, nguồn thu khổng lồ nhất của người đẹp Dữ Phượng Hành lại đến từ đầu tư khi cô đang là cổ đông của 4 công ty. Đặc biệt, một công ty mà Triệu Lệ Dĩnh góp vốn vừa thu về 180 triệu tệ (khoảng 663 tỷ đồng) lợi nhuận từ bộ phim Hoa Hướng Dương do cô đóng chính ra rạp năm nay. Với khối tài sản 4,2 tỷ tệ, Triệu Lệ Dĩnh hiện giàu thứ 2 trong hội tiểu hoa 85.

1. Dương Mịch - 4,5 tỷ tệ (khoảng 16.587 tỷ đồng)

Người đứng đầu danh sách này chính là Dương Mịch. Tài sản khổng lồ của cô phần lớn đến từ việc từng làm cổ đông công ty Gia Hành - một trong những "ông lớn" sản xuất phim truyền hình nổi tiếng. Giai đoạn hoàng kim, mỗi dự án của Gia Hành đều thu lợi nhuận khủng giúp Dương Mịch thu về con số mơ ước.

Ngoài ra, Dương Mịch còn kiếm bộn tiền từ showbiz khi cát-xê đóng phim, thù lao quảng cáo và đại diện thương hiệu có thể giúp cô bỏ túi khoảng 200 triệu tệ/năm (khoảng 737 tỷ đồng). Nhờ vậy, tổng tài sản của Dương Mịch đã vượt qua cả Triệu Lệ Dĩnh, giữ vững ngôi vị "nữ đại gia" trong dàn sao nữ 85.