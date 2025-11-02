Thương hiệu âm thanh Soundcore vừa giới thiệu dòng tai nghe mở Open-Ear Wireless Stereo tại Việt Nam, với hai sản phẩm chủ lực Aerofit 2 và AeroClip, hướng đến cộng đồng yêu vận động và phong cách sống năng động.

Trên toàn cầu, tai nghe mở đang trở thành xu hướng nổi bật khi người dùng ưu tiên sự thoải mái và an toàn trong di chuyển. Thay vì cách âm hoàn toàn, dòng tai nghe này cho phép người đeo nghe nhạc mà vẫn nhận biết âm thanh môi trường xung quanh - yếu tố quan trọng với người chạy bộ và tập luyện ngoài trời. Soundcore nắm bắt xu hướng này bằng thiết kế mở, nhẹ và bám tai chắc chắn, kết hợp cùng triết lý "SoundON. MoveON.", khuyến khích người dùng duy trì năng lượng trong từng chuyển động.

Aerofit 2 là thế hệ thứ hai được cải tiến toàn diện với thiết kế dual-curved hyperboloid ôm sát tai, phần kết nối siêu mỏng phù hợp cả người đeo kính. Tai nghe sử dụng màng loa racetrack 20x11,5mm cùng công nghệ BassTurbo, cho âm bass mạnh và dải âm rõ ràng. Sản phẩm đạt chuẩn Hi-Res Wireless Audio, hỗ trợ codec LDAC, thời lượng pin 10 giờ (42 giờ với hộp sạc), sạc không dây và kháng nước IP55 - lý tưởng cho luyện tập cường độ cao.

Trong khi đó, AeroClip hướng đến người dùng cần sự ổn định tối đa. Tai nghe dạng kẹp clip-on với khớp nối titan linh hoạt giúp bám chặt vành tai ngay cả khi chạy bộ. Trang bị màng loa 12mm phủ titan, 4 micro beamforming và AI tăng cường âm trầm, AeroClip mang lại âm thanh tự nhiên, thời lượng pin 8 giờ (32 giờ với hộp sạc) và khả năng chống nước IPX4.

Bên cạnh hai mẫu chính, Soundcore mở rộng hệ sinh thái với Sleep A30i - tai nghe ngủ có ANC chủ động và AI lọc tiếng ngáy, cùng C50i, mẫu tai nghe mở tích hợp dịch trực tiếp 100 ngôn ngữ qua Bluetooth 6.1. Cả bốn sản phẩm đều phản ánh định hướng của Soundcore trong việc ứng dụng công nghệ âm thanh để nâng cao trải nghiệm sống, từ luyện tập, làm việc đến nghỉ ngơi.

Các mẫu tai nghe đã có mặt tại hệ thống phân phối chính hãng và các sàn thương mại điện tử, với giá bán lẻ đề xuất:

Soundcore Aerofit 2: 2,5 triệu đồng

Soundcore Aeroclip: 3 triệu đồng

oundcore Sleep A30i: 6 triệu đồng

Soundcore C50i: 1,5 triệu đồng.

Sự kiện ra mắt tại Việt Nam không chỉ giới thiệu công nghệ tai nghe thế hệ mới, mà còn cho thấy sự hội tụ giữa âm thanh, thể thao và công nghệ đeo thông minh, nơi âm nhạc trở thành nguồn năng lượng kết nối con người với chuyển động và cuộc sống.