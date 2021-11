Tai nạn trên cao tốc, tài xế tử vong, 4 người bị thương

Khuya 23/11, Cục Cảnh sát giao thông (C08), Bộ Công an đang phối hợp cùng các đơn vị có liên quan điều tra vụ tai nạn giữa xe ô tô 16 chỗ và xe container trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây khiến 1 người chết và 4 người khác bị thương.



Theo đó, khoảng 18h15 cùng ngày, tài xế Ng.T.T. lái xe ô tô 16 chỗ của nhà xe Toàn Thắng mang BKS: 72B-033.14 đi trên cao tốc TP.HCM– Long Thành – Dầu Giây, hướng từ TP.HCM đi tỉnh Đồng Nai.

Khi xe đi tới Km18+100 thuộc địa phận xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thì đâm vào đuôi xe container mang BKS: 72C- 072.19 kéo theo rơ móc do tài xế L.T.D. điều khiển.

Cú tông mạnh 2 phương tiện hư hỏng nằm chắn giữa đường. Vụ việc khiến cho tài xế ô tô 16 chỗ tử vong tại chỗ và 4 người khác bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Long Thành.

Do các phương tiện hư hỏng nằm chắn giữa đường nên giao thông qua khu vực ùn ứ.

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cùng các đơn vị liên quan có mặt tiến hành phong toả điều tra làm rõ vụ tai nạn. Khuya cùng ngày, hiện trường mới được xử lý xong.