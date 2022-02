Tai nạn thảm khốc 6 người tử vong ở Gia Lai: Xe có 9 người trong khi chỉ cho phép chở 2

Liên quan đến vụ tai nạn xe tải lao xuống vực làm 6 người chết, 3 người bị thương, theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai, hiện Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Đak Đoa khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngay trong sáng nay, ông Đỗ Tiến Đông, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai và các lãnh đạo Công an tỉnh, Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT, UBND H.Đak Đoa, đã đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải Gia Lai cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe có 9 người nhưng số người cho phép chở đối với phương tiện này chỉ có 2 người.



Cụ thể, theo thông tin từ cơ quan chức năng, xe ô tô 81C-111.25 là loại ô tô tải (có mui), sản xuất năm 2014 tại Việt Nam.

Số người cho phép chở: 2 chỗ ngồi, trọng tải cho phép là 16.000 kg, trọng lượng toàn bộ cho phép là 30.000 kg.

Ngày kiểm định: 8/12/2021, kiểm định có hiệu lực đến hết ngày: 7/12/2022, đơn vị kiểm định 81-05D. Số phù hiệu xe tải: 6421012519, ngày cấp: 7/7/2021, ngày hết hạn: 7/7/2022.



Đây là phương tiện thuộc HTX dịch vụ vận tải Phước An Gia Lai, có địa chỉ tại 53 Trần Kiên, P.Phù Đổng, TP.Pleiku.

Kiểm tra thiết bị giám sát hành trình tại trang Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tốc độ lần cuối thiết bị giám sát hành trình ghi nhận lúc 0 giờ 53 phút 39 giây ngày 9/2/2022 là 54 km/giờ.

Cũng theo thông tin từ cơ quan chức năng, đoạn đường xảy ra tai nạn là khúc cua, dốc nằm trên tuyến đường liên xã Đak Sơ Mei-Hà Đông. Cách địa điểm chiếc xe tải lao xuống vực khoảng 600 m, đã có 2 biển cảnh báo đường dốc 10% và cảnh báo khúc cua.

Tuy nhiên, khi đến khu vực cua gấp, tài xế đã mất tay lái khiến chiếc xe lao thẳng xuống vực với độ sâu khoảng 50 m. Trong khi lao xuống vực, đầu xe đã lao vào gốc cây cổ thụ lớn trước khi rơi xuống đáy vực.

Theo nhận định lực lượng chức năng Gia Lai, tại thời điểm xảy ra tai nạn, trời đêm tối, không có đèn chiếu sáng và sương mù dày đặc.

Đoạn đường xảy ra tai nạn là mặt đường nhựa, rộng 4 m, áp dụng lưu thông 2 chiều, quanh co, độ dốc 10%, khúc cua ngoặt. Hai bên đường cỏ mọc che khuất tầm nhìn.



Qua xác minh, tài xế Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đã có giấy phép lái xe hạng C cấp từ năm 2019 và có giá trị đến năm 2024.



