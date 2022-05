Tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Ngãi, mẹ tử vong tại chỗ, con trai may mắn thoát chết

Trưa ngày 3/5, UBND H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết trên địa bàn huyện đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm một phụ nữ tử vong tại chỗ.



Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 27 phút hôm qua ngày 2/5, tại ngã tư đường Trì Bình - Dung Quất và đường liên thôn thuộc thôn Tân Hy 2 (xã Bình Đông H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) xảy ra va chạm giữa xe ô tô tải biển số 75C-095... do tài xế Nguyễn Phong H., (48 tuổi) ở xã An Ninh, (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) điều khiển va chạm với xe máy biển số 76C1-797... do chị Nguyễn Thị T., (32 tuổi), ở thôn Thượng Hoà, (xã Bình Đông, H.Bình Sơn) điều khiển, chở theo con trai Đ.N.T.K (6 tuổi).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Hậu quả vụ tai nạn làm chị Nguyễn Thị T. tử vong tại chỗ, cháu K may mắn thoát chết. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ

