Tài khoản “nhảy” số tiền gần nửa tỉ, nam thanh niên lập tức nhờ đến công an

T.Trực |

Tài khoản bỗng dưng 'nhảy' số tiền lớn, một nam thanh niên ở Quảng Ngãi đã chủ động đến cơ quan công an để xác minh.

Chiều 27-1, thông tin từ Công an xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sau khi hướng dẫn, anh Hồ Văn Nghị đã hoàn thành chuyển trả số tiền do người khác chuyển nhầm vào tài khoản của mình.

Theo Công an xã Bình Sơn, trước đó vào lúc nửa đêm, anh Hồ Văn Nghị (27 tuổi), nhân viên cửa hàng điện thoại ở xã Bình Sơn phát hiện tài khoản ngân hàng của mình, nhận được gần 420 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết.

Tài khoản bất ngờ nhận gần nửa tỉ, thanh niên trình báo công an - Ảnh 1.

Anh Hồ Văn Nghị trình báo Công an xã Bình Sơn khi tài khoản ngân hàng nhận số tiền lớn

Ngay sau khi thấy số tài khoản lạ chuyển tiền, sáng hôm sau, anh Hồ Văn Nghị đã chủ động đến Công an xã Bình Sơn để trình báo vụ việc.

Qua phối hợp xác minh, lực lượng Công an xác định đây là số tiền chuyển nhầm của chủ tài khoản là ông Trần Tiến Lương (54 tuổi), trú phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Sau khi được hướng dẫn và hoàn tất thủ tục theo quy định, anh Hồ Văn Nghị đã chuyển trả đầy đủ số tiền cho ông Lương dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng.

Nhận được số tiền bị chuyển nhầm, ông Trần Tiến Lương đã gửi lời cảm ơn anh Nghị cùng Công an xã Bình Sơn.

Trong thời gian qua, nhiều vụ nhận và chuyển tiền nhầm vào tài khoản ở Quảng Ngãi, đã được Công an các địa phương trong tỉnh xác minh, hướng dẫn và hoàn chuyển trả lại cho người chuyển nhầm.

