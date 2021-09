Tắc đường nên ra khỏi xe, tài xế phải cảm ơn quyết định của mình, đoạn clip do camera ghi lại gây sốc

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh tượng một vụ tai nạn liên hoàn ở miền nam Trung Quốc vừa được đăng tải khiến người xem phải thót tim hoảng sợ.



Theo đó, đoạn video trên được trích từ camera an ninh trên một đoạn đường thuộc thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến hôm 20/9 vừa qua. Theo những hình ảnh được ghi nhận lại cho thấy vụ tai nạn xảy ra là do một chiếc xe đầu kéo mất lái lao thẳng vào một hàng xe ô tô đang dừng do kẹt xe ở phía trước

Đoạn video bắt đầu với hình ảnh một hàng dài ô tô đang tạm dừng trên đường. Một tài xế trong số đó do quá nôn nóng đã bước xuống đứng cạnh cửa xe để nghe ngóng tình hình. Bỗng một tiếng động lớn vang lên từ phía sau khiến người này theo quán tính ngoảnh lại nhìn.

Xe đầu kéo mất lái tông liên hoàn loạt ô tô đang dừng do kẹt xe.

Cảnh tượng sau đó khiến người đàn ông sợ xanh mặt ngay lập tức bỏ lại xe chạy nhanh vào lề đường để tránh nạn. Ngay khi người đàn ông bỏ chạy, một chiếc xe đầu kéo từ phía sau lao thẳng về trước, tông trực diện vào hàng loạt ô tô đang ngừng do kẹt xe.

Chiếc xe đầu kéo hất văng một chiếc ô tô trắng sang làn đường bên cạnh rồi sau đó tiếp tục va chạm với một vài chiếc ô tô nữa trước khi dừng lại hoàn toàn. Cảnh tượng khiến những ai có mặt ở hiện trường đều sợ xanh mặt.

Rất nhanh lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, đập cửa kính để giải cứu cho những nạn nhân còn bị kẹt trong xe ô tô. Tài xế xe đầu kéo cũng an toàn rời khỏi phương tiện.