Tác dụng của uống nước chanh ấm buổi sáng và cách pha nước chanh ấm chuẩn chỉnh

Uống nước chanh ấm vào buổi sáng từ lâu đã được biết là có lợi cho sức khỏe, theo một bài viết trên báo Sức khỏe và Đời sống. Dưới đây là những công dụng đầy đủ của loại nước này:

Cải thiện hệ miễn dịch

Bạn có thể tránh cúm hoặc cảm lạnh thông thường bằng cách bổ sung loại nước chứa vitamin C này.

Mang đến làn da tươi trẻ

Chanh cũng chứa các chất chống oxy hóa giúp chống lại tổn thương da do gốc tự do, ánh nắng mặt trời, ô nhiễm và độc tố trong cơ thể. Vitamin C có trong chanh cũng giúp làm chậm quá trình lão hóa, tăng cường tổng hợp collagen trên da.

Giảm cân

Nước chanh ức chế sự tổng hợp một số chất béo trong cơ thể và có thể giảm hàm lượng cholesterol trong máu và gan trong khi tăng cường chuyển hóa.

Chanh có tác dụng kiềm hóa cơ thể. Thận điều tiết máu để duy trì độ pH 7,4, nhưng uống nước chanh có thể giảm tải cho thận.



Nước chanh sẽ làm sạch ruột và đường tiêu hóa, loại bỏ hoàn toàn độc tố.



Thải độc gan và thận

Nước chanh làm sạch và cải thiện chức năng gan, cung cấp năng lượng cho các enzym gan khi chúng quá loãng và do vậy giúp lọc độc tố ra khỏi máu.

Bổ sung năng lượng

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường thậm chí ngay sau khi có giấc ngủ ngon, nguyên nhân có thể do bị thiếu máu. Chanh chứa vitamin C cần thiết để phòng tránh thiếu máu vì nó giúp cơ thể hấp thu sắt.

Giảm nguy cơ ung thư

Chanh chứa nhiều chất chống oxy hóa dưới dạng flavonoid và vitamin C, cả hai đều giúp loại bỏ các gốc tự do ra khỏi cơ thể và giảm nguy cơ phát triển ung thư.

Nước chanh cũng giàu kali - một loại khoáng chất cần thiết cho hoạt động não và thần kinh và kiểm soát huyết áp.



Hơi thở thơm mát

Thuộc tính kháng khuẩn nhẹ nhàng của nước chanh giúp bạn có hơi thở thơm mát và phòng ngừa bệnh nướu răng.

Cách pha nước chanh

Pha nước chanh tưởng chừng là một công việc đơn giản. Nhưng sự thật là cốc nước chanh có thể bị quá chua, quá loãng hoặc quá ngọt nếu không pha đúng cách.

Dưới đây là 2 bước pha nước chanh chuẩn không cần chỉnh, giúp bạn có được một cốc nước chanh ngon miệng và bổ dưỡng.

Trước khi vắt, bạn có thể lăn quả chanh trên thớt để giúp chanh mềm hơn. Tránh vắt những quả chanh quá cứng, vì chúng có thể chưa chín đủ để cung cấp nước cho bạn.



Cắt đôi quả chanh và vắt vào một cái bát. Sau đó nhặt bỏ hạt và bạn có một bát nước cốt chanh ngon lành.

Bạn cũng có thể dùng dụng cụ vắt chanh để vắt nhanh và dễ dàng hơn.

Bước 2: Trộn nước cốt chanh với nước lọc

Tỉ lệ pha nước chanh thường được khuyến nghị là: 240 ml nước/ nửa quả chanh. Bạn có thể thay đổi tùy theo sở thích.

Đổ nước chanh vào cốc hoặc chai đựng nước của bạn. Thêm chút đường, mật ong và thưởng thức.