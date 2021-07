Tác động đáng sợ của COVID-19 đến tuổi thọ

Chính xác thì đại dịch COVID-19 có tác động thế nào đến tuổi thọ trung bình? Một nghiên cứu mới xác nhận đại dịch COVID-19 đã đóng vai trò to lớn trong việc giảm 1,5 năm tuổi thọ của người Mỹ chỉ trong 1 năm.

Cụ thể, tuổi thọ người Mỹ đã giảm từ 78,8 năm (năm 2019) xuống 77,3 năm (năm 2020). Đây là mức tuổi thọ thấp nhất kể từ năm 2003 và là mức giảm trong 1 năm lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai, theo các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật (CDC) Mỹ.

Tác giả chính của nghiên cứu, nhà nhân khẩu học Elizabeth Arias của Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia (NCHS) thuộc CDC Mỹ cho biết: "Đây là một phát hiện rất nghiêm trọng. Ý tôi là, 1,5 năm nghe có vẻ không nhiều, nhưng thực tế là nó rất nhiều".

Bà Arias nói thêm: "Đây là một sự sụt giảm rất lớn và điều đó có nghĩa là dân số của chúng ta thực sự bị ảnh hưởng rất nhiều".

Một người con trai tham dự đám tang của cha mình, người đã chết vì COVID-19, tại Nghĩa trang Công viên Inglewood ở Los Angeles, Mỹ, vào ngày 15 tháng 4 năm 2020. Ảnh: Jason Armond / Los Angeles Times

Không chỉ vậy, khoảng cách tuổi thọ giữa nam và nữ đã tăng lên thành gần 6 năm trong đại dịch. Các nhà nghiên cứu của NCHS lưu ý: trước đó, trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2010, khoảng cách này đã thu hẹp xuống chỉ còn dưới 5 năm.

Nghiên cứu được công bố ngày 21 tháng 7 trong một thông cáo về số liệu nhanh của NCHS.

Theo đó, tuổi thọ giảm chủ yếu là do các trường hợp tử vong do COVID-19, chiếm 74% nguyên nhân dẫn tới sự sụt giảm, theo nghiên cứu của CDC Mỹ.

Khoảng 11% nguyên nhân dẫn tới sự sụt giảm là do nhiều người chết vì tai nạn và thương tích không cố ý. Sử dụng ma túy quá liều chiếm hơn 1/3 tổng số ca tử vong do thương tích không cố ý. NCHS báo cáo số ca tử vong do dùng thuốc quá liều đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2020, với hơn 93.000 ca.

Các vụ giết người chiếm khoảng 3% nguyên nhân dẫn tới sụt giảm tuổi thọ. Ngoài ra, bệnh tiểu đường chiếm 2,5% và bệnh gan chỉ chiếm hơn 2%.

Nhà nghiên cứu Arias dự đoán sự sụt giảm tuổi thọ sẽ tiếp tục trong một thời gian tới.

"Nếu chúng ta đẩy lùi được COVID-19 hoàn toàn, chúng ta có thể quay trở lại tỷ lệ tử vong như hồi năm 2019", bà nói. "Nhưng đại dịch cũng có những ảnh hưởng gián tiếp mà chúng ta chưa từng thấy trước đây".

Ví dụ, những người lỡ hẹn khám định kỳ có thể bị chẩn đoán bệnh muộn hơn và ở giai đoạn nặng hơn, Arias giải thích.

"Chúng ta có thể sẽ không trở lại mức độ bình thường, ngay cả khi chúng ta đã loại bỏ hoàn toàn COVID", bà nói.

‘Con số lớn, rất lớn’

Theo Tiến sĩ Georges Benjamin, giám đốc điều hành của Hiệp hội Y tế Công cộng Hoa Kỳ: "Theo nhiều cách, nghiên cứu này cho chúng ta biết tác động sâu sắc của COVID-19, không chỉ trực tiếp dẫn đến tử vong do COVID-19 mà còn đối với các bệnh khác mà có thể trở nên trầm trọng hơn. Mất một năm tuổi thọ là một con số lớn, rất lớn".

Tiến sĩ Benjamin nói rằng phản ứng chậm chạp của một số quốc gia trước đại dịch đã dẫn đến nhiều ca tử vong hơn.

Ông nói: "Chắc chắn, chúng ta sẽ có ít ca tử vong do COVID-19 hơn nếu phản ứng theo cách hiệu quả hơn. Ngay từ đầu, nếu chúng ta có một cơ quan đứng đầu về y tế quốc gia làm việc hiệu quả hơn, xét nghiệm và truy vết tích cực hơn, thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Chúng ta vẫn đang trong một đại dịch, nó vẫn tồi tệ, nhưng không tồi tệ như quá khứ".

Ông Benjamin nói thêm: Tiêm vaccine chống lại COVID-19 là điều cần thiết, nhưng nó không phải là câu trả lời tổng thể để cải thiện tuổi thọ.

Ông giải thích: "Không chỉ có COVID-19, mà còn bệnh tim, bệnh phổi, ung thư, tất cả những thứ đó - chúng ta vẫn chưa thoát khỏi chúng, vì tất cả việc chăm sóc đã bị trì hoãn trong thời gian COVID-19".

Ngoài ra, Tiến sĩ Benjamin không chắc rằng nước Mỹ đã rút ra được bài học về đại dịch.

"Một đại dịch khác có thể đến gần", ông cảnh báo. "Bài học rút ra từ đại dịch này không phải là đây là đại dịch 100 năm và chúng ta sẽ không đối mặt với một đại dịch khác trong 100 năm nữa - không, không, không, không. Chúng ta đã có rất nhiều loại bệnh suýt nữa thành đại dịch. Chúng ta có SARS, bệnh đậu mùa khỉ, virus Tây sông Nile, sốt xuất huyết, Zika, Ebola, tất cả đều có khả năng gây đại dịch. Chỉ cần một đột biến xảy ra thôi là một chuyện thực sự tồi tệ có thể ập đến".

(Nguồn: Web MD)