Syria rung chuyển trước 700 cuộc không kích, người Nga nổi cơn thịnh nộ

Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) dẫn các nguồn tin địa phương cho biết lực lượng Không quân Nga đã thực hiện khoảng 700 cuộc không kích vào các mục tiêu khủng bố ở miền Trung Syria trong 10 ngày qua. Các cuộc tấn công trên diễn ra trong bối cảnh phiến quân IS không ngừng mở rộng vùng ảnh hưởng của chúng trong khu vực.



Cũng theo nguồn tin của SOHR, trong 24 giờ qua, chiến đấu cơ Nga đã thực hiện ít nhất 40 cuộc không kích nhằm vào IS ở "tam giác" Hama-Aleppo-Raqqa.

SOHR nhận định chiến dịch không kích quy mô lớn chưa từng có của người Nga là cách duy nhất giúp Quân đội Syria (SAA) ngăn bước tiến của IS ở miền Trung Syria.

Theo một số nhà quan sát các cuộc tấn công liên tiếp của Không quân Nga dường như đã phát huy hiệu quả khi IS buộc phải thu hẹp vùng hoạt động trước những tổn thất nặng nề hiện tại.

Dựa trên các số liệu mà SOHR thu thập được thì có ít nhất 33 tay súng IS và 56 binh sĩ SAA đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh trong suốt 10 ngày qua. Hiện vẫn chưa rõ thương vong của quân khủng bố sau các cuộc không kích của Nga.

Tàn quân IS bắt đầu mở rộng hưởng của chúng ở miền Trung Syria trong hơn 1 năm trở lại gần đây. Các phần tử khủng bố bắt đầu len lỏi vào một số vùng do quân chính phủ kiểm soát ở Đông Hama, Nam Aleppo, Nam Raqqa và Tây Deir Ezzor. Dù phát động nhiều đợt tấn công lớn nhưng IS vẫn không thể thiết lập được một thủ phủ mới ở các khu vực trên.

Về phía quân chính phủ, các chiến dịch truy quét khủng bố không mang lại hiểu quả khi các điểm trú ẩn của tàn quân IS phân bố rải rác và nằm sâu trong sa mạc Syria.

Chính vì lý do này liên minh Nga-Syria mới phát động một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm tiêu diệt các điểm trú của IS trong sa mạc Homs nằm giữa Đông Homs và Tây Deir Ezzor.