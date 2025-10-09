Suzuki Fronx thêm clip ‘nhá hàng’ trước ngày ra mắt Việt Nam: Dự kiến 3 bản, tạm tính từ 520 triệu đồng, có hybrid, ADAS đấu Raize, Sonet

Theo thông tin từ một tư vấn bán hàng đại lý phía Bắc, Suzuki Fronx có thể được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, trong đó bản tiêu chuẩn máy xăng, trong khi 2 bản cao cấp hơn dùng động cơ hybrid. Giá tạm tính cho mẫu xe này từ 520 triệu đến 649 triệu đồng.

Một số hình ảnh Fronx trên fanpage Suzuki Việt Nam cho thấy đây là bản hybrid. Ảnh: Suzuki

Nếu đúng với mức giá tạm tính từ đại lý, Fronx bản cao cấp có giá ngang ngửa với các mẫu xe hạng B phiên bản tầm trung. Mẫu xe mới của Suzuki thuộc hạng A, chung "mâm" với Toyota Raize, Kia Sonet hay Hyundai Venue.

Đồng thời, fanpage Suzuki Việt Nam cũng liên tục "nhá hàng" mẫu xe mới này bằng ảnh và clip mới. Hình ảnh và clip đều cho thấy phiên bản hybrid. Đây sẽ là điểm khác biệt lớn giữa Fronx với các đối thủ.

Suzuki Fronx mới được "nhá hàng" trên fanpage của Suzuki Việt Nam. Ảnh từ clip: Suzuki

Tham khảo tại Indonesia, bản hybrid dùng động cơ 1.5L (dạng mild-hybrid), kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Bản máy xăng dùng động cơ 1.5L, kết hợp số tự động 4 cấp.

Phía đại lý cho biết, bản Fronx cao cấp nhất sẽ có một số đặc điểm nhận diện bên ngoài như đèn định vị LED ban ngày, đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED vắt ngang đuôi, mâm sơn đen kích thước 17 inch. Các bản còn lại là mâm phối 2 tông màu.

Ảnh tham khảo ngoại thất Suzuki Fronx tại Tây Ban Nha. Ảnh: Elturco Hamudi

Ở bên trong, các bản hybrid hứa hẹn có màn hình 9 inch cảm ứng, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, âm thanh 6 loa, đề nổ bằng nút bấm, vô-lăng tích hợp lẫy số. Bản tiêu chuẩn có thể chỉ có màn hình 7 inch trung tâm, 4 loa và chìa khóa dạng cơ (giống Jimny).

Ảnh tham khảo nội thất Suzuki Fronx tại Tây Ban Nha. Ảnh: Elturco Hamudi

Đặc biệt, người bán cho biết Fronx bản cao cấp nhất sẽ có gói an toàn ADAS với các tính năng ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo xe lệch hướng hay đèn chiếu xa tự động... cùng camera 360 độ.

Nếu trang bị đúng như dự kiến, Fronx đang thể hiện sự vượt trội so với nhóm Raize hay Sonet. Tuy nhiên, mẫu xe này cần một mức giá tốt để dễ cạnh tranh trong phân khúc.

Một số hình ảnh thực tế Suzuki Fronx tham khảo tại Tây Ban Nha: