SUV điện Trung Quốc no pin đi 510km, tích hợp karaoke không dây, giá từ 467 triệu đồng

BYD (Build Your Dream) – một trong những hãng sản xuất ô tô lớn nhất của Trung Quốc, vừa tiếp tục bổ sung vào chuỗi các sản phẩm của mình mẫu xe SUV chạy điện mới mang tên YUAN PLUS.



Về ngoại hình, BYD YUAN PLUS chỉ sở hữu diện mạo tương đối phổ thông và không có nét đột phá so với nhiều mẫu xe khác trên thị trường. Xe được thiết kế dựa trên ngôn ngữ Dragon Face 3.0 truyền thống của BYD.

Logo chữ "元"◊Yuan) được in nổi trên thanh mạ crôm nối liền hai cụm đèn pha LED.

Phía sau vẫn là dải đèn LED hậu vắt ngang đuôi và dòng logo "Build Your Dream" truyền thống.

BYD YUAN PLUS sở hữu kích thước tổng thể chiều dài x chiều rộng x chiều cao lần lượt là 4.455 x 1.875 x 1.615 mm cùng chiều dài cơ sở 2.720 mm.

Tuy nhiên với phương châm "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", BYD YUAN PLUS mang đến khoang nội thất và các tính năng đi kèm ấn tượng. Cụ thể, thiết kế nội thất hấp dẫn với cách phối màu đầy tính nghệ thuật và sang trọng.

Mặt táp lô được tối giản hóa toàn bộ nhưng không gây "nhàm chán" nhờ điểm nhấn là các đường uốn lượn lạ mắt và kiểu dáng cửa gió điều hòa hình quả tạ độc đáo ở hai bên.



Khoang nội thất đầy tính nghệ thuật của Yuan PLUS.

Phía bên dưới là khu vực bệ tì tay trung tâm lớn phẳng, sạc không dây và cần số điện tử kiểu lực đẩy cho cảm giác như điều khiển máy bay chiến đấu. Ngoài ra phần ốp cửa còn xuất hiện 03 sợi dây màu đỏ như dây đàn ghi ta và sẽ phát ra 03 nốt nhạc khác nhau khi được kéo.



Các chi tiết "ăn tiền" trên Yuan PLUS

Trung tâm của sự chú ý sẽ đến từ màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn kích thước 15,6 inch tích hợp hệ thống kết nối DiLink 4.0 (4G) thông minh, hệ thống âm thanh Dirac điều khiển giọng nói và đặc biệt là micro karaoke nằm ở bên dưới bệ tì tay giúp người dùng có thể lựa chọn bài thông qua hệ thống âm thanh của xe.



Micro karaoke – Trang bị độc đáo trên Yuan PLUS (Nguồn: Wheelsboy)

Về các tính năng an toàn, Yuan PLUS được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh DiPilot bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, đỗ xe tự động, giám sát điểm mù, nhận dạng biển báo giao thông, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, thống cảnh báo va chạm phía trước… giúp đảm bảo an toàn và thuận lợi cho người lái trong quá trình điều khiển xe.



Về sức mạnh vận hành, Yuan PLUS sở hữu động cơ nam châm vĩnh cửu có công suất cực đại 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 330N m, cho khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 7,3 giây đồng hồ. Đi kèm với đó là tùy chọn pin dung lượng 49,92 kWh và 60,48 kWh cho phạm vi di chuyển tối đa lần lượt là 430 km và 510 km.

Yuan PLUS mang đến làn gió mới trong phân khúc xe SUV điện (Nguồn: News)

Tại Trung Quốc, Yuan PLUS có mức giá bán dao động từ 131.800 CNY (khoảng 476,4 triệu đồng) đến 159.800 CNY (khoảng 577,6 triệu đồng). Theo BYD, Yuan PLUS được xem như con bài chiến lược của hãng để "công phá" các thị trường thế giới vì vậy xe sẽ sớm cập bến một loạt khu vực gồm châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và Trung Đông.



